У військового в СЗЧ на Рівненщині виявили близько кілограма наркотиків. ФОТО

На Рівненщині правоохоронці затримали військовослужбовця, який перебував у розшуку після самовільного залишення військової частини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Військова служба правопорядку. За даними ВСП, військовослужбовець здійснив СЗЧ у 2024 році та відтоді перебував у розшуку.

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Під час перевірки та поверхневого огляду особистих речей чоловіка правоохоронці виявили поштове відправлення з речовинами, зовні схожими на наркотичні.

Орієнтовна вага вилученого становить близько одного кілограма.

Виявлені речовини вилучили та передали представникам поліції для проведення експертного дослідження.

У правоохоронних органах зазначають, що в діях військовослужбовця вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 307 Кримінального кодексу України, яка стосується незаконного обігу наркотичних речовин.

Після завершення першочергових слідчих дій вирішуватиметься питання про затримання чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.





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