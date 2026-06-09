У військового в СЗЧ на Рівненщині виявили близько кілограма наркотиків. ФОТО
На Рівненщині правоохоронці затримали військовослужбовця, який перебував у розшуку після самовільного залишення військової частини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Військова служба правопорядку. За даними ВСП, військовослужбовець здійснив СЗЧ у 2024 році та відтоді перебував у розшуку.
Під час перевірки та поверхневого огляду особистих речей чоловіка правоохоронці виявили поштове відправлення з речовинами, зовні схожими на наркотичні.
Орієнтовна вага вилученого становить близько одного кілограма.
Виявлені речовини вилучили та передали представникам поліції для проведення експертного дослідження.
У правоохоронних органах зазначають, що в діях військовослужбовця вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 307 Кримінального кодексу України, яка стосується незаконного обігу наркотичних речовин.
Після завершення першочергових слідчих дій вирішуватиметься питання про затримання чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
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https://m.youtube.com/watch?v=4BZnKHUdKBg
Наркота, це СМЕРТЬ!!