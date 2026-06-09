УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11246 відвідувачів онлайн
Новини Фото СЗЧ в ЗСУ
897 10

У військового в СЗЧ на Рівненщині виявили близько кілограма наркотиків. ФОТО

На Рівненщині правоохоронці затримали військовослужбовця, який перебував у розшуку після самовільного залишення військової частини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Військова служба правопорядку. За даними ВСП, військовослужбовець здійснив СЗЧ у 2024 році та відтоді перебував у розшуку.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Під час перевірки та поверхневого огляду особистих речей чоловіка правоохоронці виявили поштове відправлення з речовинами, зовні схожими на наркотичні.

Орієнтовна вага вилученого становить близько одного кілограма.

Виявлені речовини вилучили та передали представникам поліції для проведення експертного дослідження.

У правоохоронних органах зазначають, що в діях військовослужбовця вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 307 Кримінального кодексу України, яка стосується незаконного обігу наркотичних речовин.

Після завершення першочергових слідчих дій вирішуватиметься питання про затримання чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На Рівненщині у військового у СЗЧ виявили близько кілограма наркотиків
На Рівненщині у військового у СЗЧ виявили близько кілограма наркотиків

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Житомирі чоловік у СЗЧ ножем поранив двох людей: його затримала поліція. ВIДЕО

наркотики (1495) СЗЧ (169) Рівненська область (1294)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Ну от, дожилися - втекти з армії і зайнятися торгівлею наркотою в приоритеті тепер...
показати весь коментар
09.06.2026 11:47 Відповісти
+1
Так заробляв як міг..
показати весь коментар
09.06.2026 11:44 Відповісти
+1
Та все добре! ТЦК бусифікували наркомана, відкупився від служби у командира військовох частини, 1,5 роки вів свій "бізнес", але раптом попався!
показати весь коментар
09.06.2026 11:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мёртвые Люди (с цензурой) реж. Юрий Рейнгардт
3,2 млн переглядів ·…
https://m.youtube.com/watch?v=4BZnKHUdKBg
Наркота, це СМЕРТЬ!!
показати весь коментар
09.06.2026 11:44 Відповісти
Так заробляв як міг..
показати весь коментар
09.06.2026 11:44 Відповісти
Убивав, як міг Українців?!?!?
показати весь коментар
09.06.2026 12:40 Відповісти
Та все добре! ТЦК бусифікували наркомана, відкупився від служби у командира військовох частини, 1,5 роки вів свій "бізнес", але раптом попався!
показати весь коментар
09.06.2026 11:45 Відповісти
Ну от, дожилися - втекти з армії і зайнятися торгівлею наркотою в приоритеті тепер...
показати весь коментар
09.06.2026 11:47 Відповісти
Яка ж велика подія для України - у військового, який перебував в СЗЧ виявили наркотики. А нічого, що по місту Києву декілька днів гуляв під охороною СБУ один з найнебезпечніших ворогів України, права рука і гаманець Пуйла, що найбільше профінансував цю війну - Роман Абрамович? А другий день нам "втирають", що він корисний для України і тайком зустрічалися, щоб приблизити Україну до миру? Тайно такі як Зеленський добро Україні не роблять. Скоріше за все, вони "перетирали" благополуччя самому Зе і його оточенню. Одним словом - за скількеи знову продали Україну?
показати весь коментар
09.06.2026 11:55 Відповісти
Це клоуни ненавчені підкидувати навчені. Повісили мітку наркота та й знайцши швидко.
показати весь коментар
09.06.2026 12:19 Відповісти
Ненавчені скрізь мають долю, в наркоті, порнографії, цигарках, наливайках , навіть не уявляю де вони не всунули рило, хіба що на передову не лізуть обісцяні
показати весь коментар
09.06.2026 12:54 Відповісти
Дезертир 2 роки у розшуку - хіба так важко знайти?
показати весь коментар
09.06.2026 12:20 Відповісти
дезертир працював на кацапію, підривав здоров,я українців... дезертир - зрадник!
показати весь коментар
09.06.2026 12:51 Відповісти
 
 