Почти половина военнослужащих Нацгвардии после СЗЧ вернулась к службе, - Пивненко
В Нацгвардии признают наличие случаев самовольного оставления части, однако не считают эту проблему критической: около половины военнослужащих уже вернулись к службе.
Об этом сообщил командующий НГУ генерал-майор Александр Пивненко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Проблема СЗЧ
"Есть проблема самовольного оставления части, конечно… Из учебных центров у нас за это время ушло в самовольное оставление части 4%. Это вообще ни о чем. Из пунктов временной дислокации, там, где люди собираются и знают, что завтра выезжают условно на Покровское направление, - больше всего", - рассказал Пивненко.
Он отметил, что на расстоянии 50–100 км от линии фронта (в прифронтовых районах) бойцы чаще всего уходят в СЗЧ.
По словам Пивненко, военные не так часто покидают медицинские учреждения.
"За всё это время у нас в СЗЧ ушло несколько тысяч бойцов, из них 45% мы уже забрали к себе. То есть, каждого третьего-второго мы возвращаем… У нас нет критической проблемы. И мы над этим до сих пор работаем", – подчеркнул командующий НГУ.
Что этому предшествовало?
- Ранее Пивненко рассказал, что из российского плена вернули более половины бойцов Национальной гвардии.
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