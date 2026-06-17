Почти половина военнослужащих Нацгвардии после СЗЧ вернулась к службе, - Пивненко

В Нацгвардии признают наличие случаев самовольного оставления части, однако не считают эту проблему критической: около половины военнослужащих уже вернулись к службе.

Об этом сообщил командующий НГУ генерал-майор Александр Пивненко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Проблема СЗЧ

"Есть проблема самовольного оставления части, конечно… Из учебных центров у нас за это время ушло в самовольное оставление части 4%. Это вообще ни о чем. Из пунктов временной дислокации, там, где люди собираются и знают, что завтра выезжают условно на Покровское направление, - больше всего", - рассказал Пивненко.

Он отметил, что на расстоянии 50–100 км от линии фронта (в прифронтовых районах) бойцы чаще всего уходят в СЗЧ.

По словам Пивненко, военные не так часто покидают медицинские учреждения.

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"За всё это время у нас в СЗЧ ушло несколько тысяч бойцов, из них 45% мы уже забрали к себе. То есть, каждого третьего-второго мы возвращаем… У нас нет критической проблемы. И мы над этим до сих пор работаем", – подчеркнул командующий НГУ.

Что этому предшествовало?

Ранее Пивненко рассказал, что из российского плена вернули более половины бойцов Национальной гвардии.

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