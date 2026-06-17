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Новости Возвращение из СОЧ в ВСУ
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Почти половина военнослужащих Нацгвардии после СЗЧ вернулась к службе, - Пивненко

СЗЧ в Нацгвардии

В Нацгвардии признают наличие случаев самовольного оставления части, однако не считают эту проблему критической: около половины военнослужащих уже вернулись к службе.

Об этом сообщил командующий НГУ генерал-майор Александр Пивненко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Проблема СЗЧ

"Есть проблема самовольного оставления части, конечно… Из учебных центров у нас за это время ушло в самовольное оставление части 4%. Это вообще ни о чем. Из пунктов временной дислокации, там, где люди собираются и знают, что завтра выезжают условно на Покровское направление, - больше всего", - рассказал Пивненко.

Он отметил, что на расстоянии 50–100 км от линии фронта (в прифронтовых районах) бойцы чаще всего уходят в СЗЧ.

По словам Пивненко, военные не так часто покидают медицинские учреждения.

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"За всё это время у нас в СЗЧ ушло несколько тысяч бойцов, из них 45% мы уже забрали к себе. То есть, каждого третьего-второго мы возвращаем… У нас нет критической проблемы. И мы над этим до сих пор работаем", – подчеркнул командующий НГУ.

Что этому предшествовало?

  • Ранее Пивненко рассказал, что из российского плена вернули более половины бойцов Национальной гвардии.

Читайте: Военный в СЗЧ в нетрезвом состоянии открыл стрельбу из автомата в Черниговской области, - полиция. ФОТО

Автор: 

Национальная гвардия (2363) Пивненко Александр (44) СОЧ (175)
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Топ комментарии
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Хто забрав в штурмовий підрозділ чотириразового ухилянта, то бідняга так бідкається та мається своєю роботою, так мається. що аж сльозами умивається. Пожалійте людину, може "Скеля" його прийме?

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17.06.2026 13:26 Ответить
+2
В стране вообще проблем нет. Типичное все збс. Не критическая проблема).
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17.06.2026 13:31 Ответить
+1
Щоб він... втік!
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17.06.2026 13:40 Ответить
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Хто забрав в штурмовий підрозділ чотириразового ухилянта, то бідняга так бідкається та мається своєю роботою, так мається. що аж сльозами умивається. Пожалійте людину, може "Скеля" його прийме?

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17.06.2026 13:26 Ответить
Щоб він... втік!
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17.06.2026 13:40 Ответить
А чому люди тікають? Мабуть жити хочуть?
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17.06.2026 13:30 Ответить
Країна в нас прекрасна,а от держава не дуже!
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17.06.2026 13:50 Ответить
І чим країна від держави відрізняється?
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17.06.2026 13:58 Ответить
Кацап, ти вже тут?
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17.06.2026 13:53 Ответить
ти за мною ходиш, тупорилий галичанин?
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17.06.2026 13:55 Ответить
В стране вообще проблем нет. Типичное все збс. Не критическая проблема).
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17.06.2026 13:31 Ответить
Половина які повернулися на папері мабуть? Як же їм хочеться гарної статистики! Але суворі реалії життя диктують свої умови, запам'ятайте раз і назавжди якщо висмикнути цивільного відразу у військо ну ніколи його примусово не змусиш воювати чи підчинятся безглуздими наказами командирів! Правильніше за все взяти ненавчених воювати, вони навіть присягу давали на захист України і де вони?
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17.06.2026 13:56 Ответить
 
 