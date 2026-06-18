Рапорт о возвращении из СОЧ через "Армия+" уже подали почти 500 военных, — Минобороны
С 13 июня через приложение "Армия+" уже подали рапорт о возвращении из СОЧ почти 500 военнослужащих, 99 из них — уже одобрены.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил начальник Главного управления информационных технологий Минобороны Украины Олег Берестовой.
Подано более 500 рапортов
"Мы наблюдаем интерес к сервису возвращения на службу с первых дней после запуска. Только с субботы подано более 500 рапортов о возвращении после СОЧ, из которых 99 уже одобрены. Также есть первые успешные случаи фактического зачисления военнослужащих в подразделения", — рассказал он.
По словам Берестового, первые два рапорта в армии на пехотно-штурмовой контракт одобрила 39-я отдельная бригада морской пехоты.
"Это подтверждает, что новый механизм возвращения на службу уже работает на практике. По количеству поданных и согласованных рапортов мы видим, что военнослужащие активно пользуются сервисом. Это означает, что цифровой инструмент работает в соответствии с замыслом", – добавил Берестовой.
Что этому предшествовало?
- Напомним, 12 июня Минобороны запустило новую программу: в течение 100 дней — с 12 июня по 20 сентября — военные, самовольно покинувшие службу, могут добровольно вернуться в подразделение по своему выбору с возобновлением выплат.
- 15 июня заместитель министра обороны Мстислав Баник сообщил, что за это время подано 80 рапортов, 22 из которых одобрены.
- По состоянию на 16 июня сообщалось, что за несколько дней в приложении "Армия+" почти 200 военнослужащих подали рапорты, а 51 из них — одобрены.
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