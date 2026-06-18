Рапорт о возвращении из СОЧ через "Армия+" уже подали почти 500 военных, — Минобороны

С 13 июня через приложение "Армия+" уже подали рапорт о возвращении из СОЧ почти 500 военнослужащих, 99 из них — уже одобрены.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил начальник Главного управления информационных технологий Минобороны Украины Олег Берестовой.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подано более 500 рапортов

"Мы наблюдаем интерес к сервису возвращения на службу с первых дней после запуска. Только с субботы подано более 500 рапортов о возвращении после СОЧ, из которых 99 уже одобрены. Также есть первые успешные случаи фактического зачисления военнослужащих в подразделения", — рассказал он.

По словам Берестового, первые два рапорта в армии на пехотно-штурмовой контракт одобрила 39-я отдельная бригада морской пехоты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более тысячи военных воспользовались механизмом возвращения на службу, — ГБР. ИНФОГРАФИКА

"Это подтверждает, что новый механизм возвращения на службу уже работает на практике. По количеству поданных и согласованных рапортов мы видим, что военнослужащие активно пользуются сервисом. Это означает, что цифровой инструмент работает в соответствии с замыслом", – добавил Берестовой.

Читайте: Почти половина военнослужащих Нацгвардии после СЗЧ вернулась на службу, — Пивненко

Что этому предшествовало?