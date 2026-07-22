На Скибюка Сырский в свое время "вешал" провал Курской операции, а Драпатому вынес несколько выговоров, - "слуга народа" Безуглая

Депутат Верховной Рады Марьяна Безугла заявила, что недавно назначенный начальник Генштаба ВСУ ранее подвергался "репрессиям" со стороны Александра Сырского.

Об этом она сообщилав Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Игорь Скибюк - экс-командующий ДШВ, подвергшийся репрессиям со стороны Сырского, теперь возглавит Генштаб ВСУ. На него Сырский в свое время свалил провал Курской операции. Ну а новый главнокомандующий Драпатый получил несколько выговоров от предшественника", - говорится в сообщении.

По ее словам, это "прекрасно демонстрирует, в каком катастрофическом состоянии застоя военного управления мы оказались и как народ в очередной раз помог получить новый шанс".

"Теперь уже в армии. Первая военная революция, которая теперь должна перейти в военную трансформацию. Уникально: общество взяло на себя со-ответственность за победу. Спасибо!" - подытожила парламентарий.

22 июля Скибюка назначили начальником Генштаба ВСУ.

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Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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