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Новости Назначения в Генштабе
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На Скибюка Сырский в свое время "вешал" провал Курской операции, а Драпатому вынес несколько выговоров, - "слуга народа" Безуглая

Безуглая прокомментировала назначение Скибюка

Депутат Верховной Рады Марьяна Безугла заявила, что недавно назначенный начальник Генштаба ВСУ ранее подвергался "репрессиям" со стороны Александра Сырского.

Об этом она сообщилав Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Игорь Скибюк - экс-командующий ДШВ, подвергшийся репрессиям со стороны Сырского, теперь возглавит Генштаб ВСУ. На него Сырский в свое время свалил провал Курской операции. Ну а новый главнокомандующий Драпатый получил несколько выговоров от предшественника", - говорится в сообщении.

По ее словам, это "прекрасно демонстрирует, в каком катастрофическом состоянии застоя военного управления мы оказались и как народ в очередной раз помог получить новый шанс".

"Теперь уже в армии. Первая военная революция, которая теперь должна перейти в военную трансформацию. Уникально: общество взяло на себя со-ответственность за победу. Спасибо!" - подытожила парламентарий.

22 июля Скибюка назначили начальником Генштаба ВСУ.

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Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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Автор: 

Генштаб ВС (8382) Безуглая Марьяна (326) Скибюк Игорь (1)
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Топ комментарии
+11
Услід за м'ясником просирським повинна бути відправлена в небуття вся тупа совково-генеральська мерзота, яка за наказами двох найвеличніших полководців ********** впровадила у війську махрову жуковщину. Порядки в м'ясокомбінатах просирського типу скелі як у дзеркалі відображають ті порядки, які недороблений зелений чмоня-диктатор планував ввести в цілій країні.
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22.07.2026 13:35 Ответить
+6
Безугла або реально дуже недалека, або дурня вмикає... Хто створив ці проблеми? Генератор проблем змушений був зробити тактичний хід - тіпа виконати вимогу громадян. І що далі? В чому тоді суть перебування на займаній посаді? - створювати проблеми, які потім вирішувати під тиском вулиці? - нахрін він тоді потрібен на цій посаді? цирк, натуральний довбаний кривавий цирк
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22.07.2026 13:33 Ответить
+5
Саме Скибюк був проти курської авантюри сирка,тоді цей учень масковского учіліща його звільнив!Дуже добре що ми відстояли звільнення того мясника.Залишилось повернути ще одного Михайла,бо тандем не повний!Скибюку успіху на новій посаді у реформування війська!
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22.07.2026 13:40 Ответить

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