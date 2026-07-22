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Новости Кадровые изменения в командовании ВСУ Увольнение Сырского Драпатый - Главнокомандующий ВСУ
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МИД Германии требует от Украины объяснений по поводу кадровых перестановок в ВСУ

драпатый,зеленский

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль хочет обсудить с Украиной последние кадровые перестановки в ВСУ.

Его заявление приводит DW, сообщает Цензор.НЕТ.

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Берлин хочет понять позицию

Вадефуль отметил, что уже в ближайшее время проведет переговоры с украинским коллегой Андреем Сибигой "о ситуации в сфере безопасности в целом, но, конечно, и о кадровых решениях, принятых президентом Зеленским".

"Я хотел бы понять многие из них", — уточнил немецкий министр.

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Важность реформ

"Германия является и будет оставаться одним из крупнейших сторонников Украины — политически, экономически, финансово. Поэтому мы крайне заинтересованы в том, чтобы подробно знать, что там происходит. Но я уверен, что это решения, которые мы сможем понять. И что в целом процесс реформ в Украине будет продолжен", — подчеркнул глава МИД Германии.

Вадефуль добавил, что на пути в Евросоюз власти Украины должны проводить дальнейшие реформы "для укрепления в стране правового государства, демократии и парламентаризма".

Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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Автор: 

Германия (7613) кадры (608) ВСУ (8029) Вадефуль Йоханн (129)
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Топ комментарии
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Хто платить гроші, той і запитує... На кону десятки мільярдів, спонсори хочуть знати куди вони підуть.
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22.07.2026 22:53 Ответить
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Це було б нашою внутрішньою справою, якби ми не залежили на 90+% від їхніх грошей... Це прозвучить, грубо, цинічно, але зараз ми - їх "активи" і вони хочу знати, ци будуть ці "активи" еффективно використовуватись і далі.
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22.07.2026 23:12 Ответить
+12
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22.07.2026 22:37 Ответить

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