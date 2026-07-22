МИД Германии требует от Украины объяснений по поводу кадровых перестановок в ВСУ
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль хочет обсудить с Украиной последние кадровые перестановки в ВСУ.
Его заявление приводит DW, сообщает Цензор.НЕТ.
Берлин хочет понять позицию
Вадефуль отметил, что уже в ближайшее время проведет переговоры с украинским коллегой Андреем Сибигой "о ситуации в сфере безопасности в целом, но, конечно, и о кадровых решениях, принятых президентом Зеленским".
"Я хотел бы понять многие из них", — уточнил немецкий министр.
Важность реформ
"Германия является и будет оставаться одним из крупнейших сторонников Украины — политически, экономически, финансово. Поэтому мы крайне заинтересованы в том, чтобы подробно знать, что там происходит. Но я уверен, что это решения, которые мы сможем понять. И что в целом процесс реформ в Украине будет продолжен", — подчеркнул глава МИД Германии.
Вадефуль добавил, что на пути в Евросоюз власти Украины должны проводить дальнейшие реформы "для укрепления в стране правового государства, демократии и парламентаризма".
Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль