МИД Германии требует от Украины объяснений по поводу кадровых перестановок в ВСУ

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль хочет обсудить с Украиной последние кадровые перестановки в ВСУ.

Его заявление приводит DW, сообщает Цензор.НЕТ.

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Берлин хочет понять позицию

Вадефуль отметил, что уже в ближайшее время проведет переговоры с украинским коллегой Андреем Сибигой "о ситуации в сфере безопасности в целом, но, конечно, и о кадровых решениях, принятых президентом Зеленским".

"Я хотел бы понять многие из них", — уточнил немецкий министр.

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Важность реформ

"Германия является и будет оставаться одним из крупнейших сторонников Украины — политически, экономически, финансово. Поэтому мы крайне заинтересованы в том, чтобы подробно знать, что там происходит. Но я уверен, что это решения, которые мы сможем понять. И что в целом процесс реформ в Украине будет продолжен", — подчеркнул глава МИД Германии.

Вадефуль добавил, что на пути в Евросоюз власти Украины должны проводить дальнейшие реформы "для укрепления в стране правового государства, демократии и парламентаризма".

Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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