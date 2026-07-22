МЗС Німеччини хоче від України пояснень кадрових перестановок у ЗСУ

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль хоче обговорити з Україною останні кадрові перестановки у ЗСУ.

Його заяву наводить DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Берлін хоче зрозуміти позицію

Вадефуль зазначив, що вже найближчим часом проведе переговори з українським колегою Андрієм Сибігою "про стан у сфері безпеки в цілому, але, звичайно, і про кадрові рішення, які ухвалив президент Зеленський".

"Я хотів би зрозуміти багато з них", — уточнив німецький міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО про призначення Драпатого головнокомандувачем ЗСУ: Стратегія підтримки України залишається непохитною

Важливість реформ

"Німеччина належить і належатиме до найбільших прихильників України — політично, економічно, фінансово. Тому ми вкрай зацікавлені в тому, щоб докладно знати, що там відбувається. Але я впевнений, що це рішення, які ми зможемо зрозуміти. І що в цілому процес реформ в Україні буде продовжений", — наголосив глава МЗС Німеччини.

Вадефуль додав, що на шляху до Євросоюзу влада України має проводити подальші реформи "для облаштування в країні правової держави, демократії та парламентаризму".

Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

Читайте також: Зеленський анонсував модернізацію Сил оборони після призначення головкома Драпатого