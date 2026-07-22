МЗС Німеччини хоче від України пояснень кадрових перестановок у ЗСУ
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль хоче обговорити з Україною останні кадрові перестановки у ЗСУ.
Його заяву наводить DW, повідомляє Цензор.НЕТ.
Берлін хоче зрозуміти позицію
Вадефуль зазначив, що вже найближчим часом проведе переговори з українським колегою Андрієм Сибігою "про стан у сфері безпеки в цілому, але, звичайно, і про кадрові рішення, які ухвалив президент Зеленський".
"Я хотів би зрозуміти багато з них", — уточнив німецький міністр.
Важливість реформ
"Німеччина належить і належатиме до найбільших прихильників України — політично, економічно, фінансово. Тому ми вкрай зацікавлені в тому, щоб докладно знати, що там відбувається. Але я впевнений, що це рішення, які ми зможемо зрозуміти. І що в цілому процес реформ в Україні буде продовжений", — наголосив глава МЗС Німеччини.
Вадефуль додав, що на шляху до Євросоюзу влада України має проводити подальші реформи "для облаштування в країні правової держави, демократії та парламентаризму".
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