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Новини Кадрові зміни у командуванні ЗСУ Звільнення Сирського Драпатий - Головнокомандувач ЗСУ
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МЗС Німеччини хоче від України пояснень кадрових перестановок у ЗСУ

драпатий,зеленський

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль хоче обговорити з Україною останні кадрові перестановки у ЗСУ.

Його заяву наводить DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Берлін хоче зрозуміти позицію

Вадефуль зазначив, що вже найближчим часом проведе переговори з українським колегою Андрієм Сибігою "про стан у сфері безпеки в цілому, але, звичайно, і про кадрові рішення, які ухвалив президент Зеленський".

"Я хотів би зрозуміти багато з них", — уточнив німецький міністр.

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Важливість реформ

"Німеччина належить і належатиме до найбільших прихильників України — політично, економічно, фінансово. Тому ми вкрай зацікавлені в тому, щоб докладно знати, що там відбувається. Але я впевнений, що це рішення, які ми зможемо зрозуміти. І що в цілому процес реформ в Україні буде продовжений", — наголосив глава МЗС Німеччини.

Вадефуль додав, що на шляху до Євросоюзу влада України має проводити подальші реформи "для облаштування в країні правової держави, демократії та парламентаризму".

Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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Автор: 

Німеччина (8151) кадри (332) ЗСУ (9040) Вадефуль Йоганн (129)
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Топ коментарі
+7
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22.07.2026 22:37 Відповісти
+4
Питати зе-шобло краще на ліхтарі - одразу за все.
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22.07.2026 22:44 Відповісти
+3
Хто платить гроші, той і запитує... На кону десятки мільярдів, спонсори хочуть знати куди вони підуть.
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22.07.2026 22:53 Відповісти

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