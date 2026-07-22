Зеленський анонсував модернізацію Сил оборони після призначення головкома Драпатого

Новий головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий офіційно розпочав виконання обов’язків. Суспільство висловило високу довіру новому командуванню, а головним завданням зараз є злагоджена модернізація армії, посилення "мідлстрайків" та подальший тиск на Росію.

Про це у своєму вечірньому зверненні 22 липня заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Призначення Ігоря Скибюка та команда бойових генералів

Глава держави наголосив, що нове керівництво армії сформоване з офіцерів, які мають за плечима реальний бойовий досвід та користуються беззаперечним авторитетом у військах:

"Сьогодні новий Головнокомандувач Збройних Сил України Михайло Драпатий почав виконання обовʼязків – уже зміни відбулись. Разом з Михайлом та Євгенієм Хмарою визначили, що новим начальником Генерального штабу Збройних Сил України стане Ігор Скибюк – рішення теж уже є. Хлопці бойові, досвідчені. Війська їх знають – Драпатого, Хмару, Скибюка".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО про призначення Драпатого головнокомандувачем ЗСУ: Стратегія підтримки України залишається непохитною

Модернізація армії та тиск на ворога

За його словами, процес передачі справ та оновлення армії має відбутися без жодних ризиків для лінії фронту, аби ворог не зміг скористатися ситуацією.

"Домовились, що модернізація Сил оборони України буде підготовлена. Важливо, щоб усе пройшло абсолютно злагоджено і щоб росіяни не отримали жодної шпаринки і можливості. Росія повинна відчувати зростання тиску, зростання санкцій: це і наші далекобійні санкції, і мідлстрайки, і наші сильні позиції на фронті. Все це буде забезпечено", — заявив Зеленський.

Президент відзначив позитивну реакцію суспільства та військовослужбовців на призначення Михайла Драпатого і закликав перетворити цей кредит довіри на реальні результати на полі бою:

"Важливо, щоб така довіра перейшла у більшу мотивацію наших захисників, важливо, щоб хлопці були сильними, виправдали ту довіру, яку суспільство зараз продемонструвало. Всі інструменти даємо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрозділи Deep Strike об’єднають під єдиним командуванням, - Генштаб

Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

Також читайте: Армія сильна і довіряє Драпатому, командування - в надійних руках, - Буданов