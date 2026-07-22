Зеленский анонсировал модернизацию Сил обороны после назначения главнокомандующего Драпатого

Новый главнокомандующий ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый официально приступил к исполнению обязанностей. Общество выразило высокое доверие новому командованию, а главной задачей сейчас является слаженная модернизация армии, усиление "мидлстрайков" и дальнейшее давление на Россию.

Об этом в своем вечернем обращении 22 июля заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Назначение Игоря Скибюка и команда боевых генералов

Глава государства подчеркнул, что новое руководство армии сформировано из офицеров, имеющих за плечами реальный боевой опыт и пользующихся бесспорным авторитетом в войсках:

"Сегодня новый Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Михаил Драпатый приступил к исполнению обязанностей — изменения уже произошли. Вместе с Михаилом и Евгением Хмарой было решено, что новым начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины станет Игорь Скибюк — решение тоже уже принято. Ребята боевые, опытные. Войска их знают — Драпатого, Хмару, Скибюка".

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Модернизация армии и давление на врага

По его словам, процесс передачи дел и обновления армии должен пройти без каких-либо рисков для линии фронта, чтобы враг не смог воспользоваться ситуацией.

"Договорились, что модернизация Сил обороны Украины будет подготовлена. Важно, чтобы все прошло абсолютно слаженно и чтобы россияне не получили ни малейшей лазейки и возможности. Россия должна ощущать усиление давления, ужесточение санкций: это и наши далекобойные санкции, и "мидлстрайки", и наши сильные позиции на фронте. Все это будет обеспечено", — заявил Зеленский.

Президент отметил положительную реакцию общества и военнослужащих на назначение Михаила Драпатого и призвал превратить этот кредит доверия в реальные результаты на поле боя:

"Важно, чтобы такое доверие превратилось в еще большую мотивацию наших защитников, важно, чтобы ребята были сильными, оправдали то доверие, которое общество сейчас продемонстрировало. Все инструменты мы предоставляем".

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Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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