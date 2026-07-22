Зеленский анонсировал модернизацию Сил обороны после назначения главнокомандующего Драпатого
Новый главнокомандующий ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый официально приступил к исполнению обязанностей. Общество выразило высокое доверие новому командованию, а главной задачей сейчас является слаженная модернизация армии, усиление "мидлстрайков" и дальнейшее давление на Россию.
Об этом в своем вечернем обращении 22 июля заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Назначение Игоря Скибюка и команда боевых генералов
Глава государства подчеркнул, что новое руководство армии сформировано из офицеров, имеющих за плечами реальный боевой опыт и пользующихся бесспорным авторитетом в войсках:
"Сегодня новый Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Михаил Драпатый приступил к исполнению обязанностей — изменения уже произошли. Вместе с Михаилом и Евгением Хмарой было решено, что новым начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины станет Игорь Скибюк — решение тоже уже принято. Ребята боевые, опытные. Войска их знают — Драпатого, Хмару, Скибюка".
Модернизация армии и давление на врага
По его словам, процесс передачи дел и обновления армии должен пройти без каких-либо рисков для линии фронта, чтобы враг не смог воспользоваться ситуацией.
"Договорились, что модернизация Сил обороны Украины будет подготовлена. Важно, чтобы все прошло абсолютно слаженно и чтобы россияне не получили ни малейшей лазейки и возможности. Россия должна ощущать усиление давления, ужесточение санкций: это и наши далекобойные санкции, и "мидлстрайки", и наши сильные позиции на фронте. Все это будет обеспечено", — заявил Зеленский.
Президент отметил положительную реакцию общества и военнослужащих на назначение Михаила Драпатого и призвал превратить этот кредит доверия в реальные результаты на поле боя:
"Важно, чтобы такое доверие превратилось в еще большую мотивацию наших защитников, важно, чтобы ребята были сильными, оправдали то доверие, которое общество сейчас продемонстрировало. Все инструменты мы предоставляем".
Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
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