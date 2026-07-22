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Новости Кадровые изменения в командовании ВСУ Драпатый - Главнокомандующий ВСУ
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НАТО о назначении Драпатого главнокомандующим ВСУ: Стратегия поддержки Украины остается непоколебимой

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В НАТО после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ заявили, что стратегия поддержки Украины со стороны Альянса остается четкой и непоколебимой.

Об этом "Суспильному" заявил советник председателя Военного комитета НАТО по связям с общественностью и стратегическим коммуникациям Джованни Галофоро, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция Альянса

"Конечно, никаких изменений в сотрудничестве между военными не предвидится, поскольку ротации на должностях происходят постоянно, а стратегия поддержки со стороны Альянса является четкой и непоколебимой. Нет, лично я никогда раньше не встречался с генералом Драпатым", — подчеркнул Джованни Галофоро.

Он также сообщил, что ожидает встречи с Драпатым.

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Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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НАТО (10790) ВСУ (8029) Драпатый Михаил (43)
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