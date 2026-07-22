НАТО о назначении Драпатого главнокомандующим ВСУ: Стратегия поддержки Украины остается непоколебимой

В НАТО после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ заявили, что стратегия поддержки Украины со стороны Альянса остается четкой и непоколебимой.

Об этом "Суспильному" заявил советник председателя Военного комитета НАТО по связям с общественностью и стратегическим коммуникациям Джованни Галофоро, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция Альянса

"Конечно, никаких изменений в сотрудничестве между военными не предвидится, поскольку ротации на должностях происходят постоянно, а стратегия поддержки со стороны Альянса является четкой и непоколебимой. Нет, лично я никогда раньше не встречался с генералом Драпатым", — подчеркнул Джованни Галофоро.

Он также сообщил, что ожидает встречи с Драпатым.

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Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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