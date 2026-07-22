Хмара провел беседу с Драпатым: Украина будет продолжать ударное и технологическое давление на Россию

И.о. министра обороны Евгений Хмара провел беседу с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым.

Его цитирует пресс-служба Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ.

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Он подчеркнул, что уверен в Драпатом. По словам Хмары, Украина будет продолжать ударное и технологическое давление на Россию всеми средствами.

"Договорились быть честными друг с другом, все разногласия решать в интересах украинских воинов. Вместе сможем выполнить поручение Президента и обеспечить условия для максимальной эффективности наших Сил обороны. Командиры бригад и корпусов озвучили конкретные вызовы, которые стоят перед Силами обороны сегодня", - рассказал он.

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Первые шаги

Главными задачами Хмара назвал поддержку фронта, усиление поддержки партнеров и максимальный перенос войны на территорию агрессора.

"Для этого обеспечим стабильный и гибкий доступ боевых частей к эффективным средствам, в частности дальнобойным, развитие технологий и асимметричных решений.



Цель неизменна - технологическое превосходство нашей армии над российским врагом и максимальное сохранение жизней людей за счет технологических изменений. Мы должны масштабировать то, в чем уже эффективны: deep strike и middle strike, НРК и другие решения, которые сохраняют жизни воинов и эффективнее уничтожают противника", - рассказал и.о. министра обороны.

Также Хмара и Драпатый обсудили совместную позицию по развитию Сил обороны Украины.

"Президент Владимир Зеленский поддержал наше видение.



Работаем над стратегией – практическими шагами, как завершить войну на условиях Украины и заставить Россию пойти на долгосрочный мир. Наша цель – сильная Украина", – подытожил он.

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22 июля Скибюка назначили начальником Генштаба ВСУ.

Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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