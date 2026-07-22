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Новости Назначения в Минобороны
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Хмара провел беседу с Драпатым: Украина будет продолжать ударное и технологическое давление на Россию

Хмара и Драпатый провели беседу: подробности

И.о. министра обороны Евгений Хмара провел беседу с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым.

Его цитирует пресс-служба Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Он подчеркнул, что уверен в Драпатом. По словам Хмары, Украина будет продолжать ударное и технологическое давление на Россию всеми средствами.

"Договорились быть честными друг с другом, все разногласия решать в интересах украинских воинов. Вместе сможем выполнить поручение Президента и обеспечить условия для максимальной эффективности наших Сил обороны. Командиры бригад и корпусов озвучили конкретные вызовы, которые стоят перед Силами обороны сегодня", - рассказал он.

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Первые шаги

Главными задачами Хмара назвал поддержку фронта, усиление поддержки партнеров и максимальный перенос войны на территорию агрессора.

"Для этого обеспечим стабильный и гибкий доступ боевых частей к эффективным средствам, в частности дальнобойным, развитие технологий и асимметричных решений.

Цель неизменна - технологическое превосходство нашей армии над российским врагом и максимальное сохранение жизней людей за счет технологических изменений. Мы должны масштабировать то, в чем уже эффективны: deep strike и middle strike, НРК и другие решения, которые сохраняют жизни воинов и эффективнее уничтожают противника", - рассказал и.о. министра обороны.

Также Хмара и Драпатый обсудили совместную позицию по развитию Сил обороны Украины.

"Президент Владимир Зеленский поддержал наше видение.

Работаем над стратегией – практическими шагами, как завершить войну на условиях Украины и заставить Россию пойти на долгосрочный мир. Наша цель – сильная Украина", – подытожил он.

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22 июля Скибюка назначили начальником Генштаба ВСУ.

Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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Автор: 

Минобороны (9772) Драпатый Михаил (43) Хмара Евгений (24)
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