Хмара с 20 июля официально исполняет обязанности министра обороны, — Кабмин

Бывший и. о. главы СБУ Евгений Хмара с сегодняшнего дня, 20 июля, официально стал исполняющим обязанности министра обороны Украины.

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте правительства, сообщает Цензор.НЕТ.

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Назначение Хмары

"Возложить временное исполнение обязанностей министра обороны Украины на заместителя министра обороны Украины Евгения Леонидовича Хмару. Настоящее распоряжение вступает в силу с 20 июля 2026 года", — говорится в документе.

16 июля президент Владимир Зеленский поручил Хмаре исполнять обязанности министра обороны Украины. Хмару назначили заместителем министра и возложили на него обязанности и. о. министра. Распоряжения датированы 17 июля, но вступили в силу только сегодня.

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Отставка правительства и протесты в поддержку Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

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