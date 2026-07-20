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Новости Назначения в Минобороны Отставка Федорова
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Хмара с 20 июля официально исполняет обязанности министра обороны, — Кабмин

Хмара и Зеленский

Бывший и. о. главы СБУ Евгений Хмара с сегодняшнего дня, 20 июля, официально стал исполняющим обязанности министра обороны Украины.

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте правительства, сообщает Цензор.НЕТ.

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Назначение Хмары

"Возложить временное исполнение обязанностей министра обороны Украины на заместителя министра обороны Украины Евгения Леонидовича Хмару. Настоящее распоряжение вступает в силу с 20 июля 2026 года", — говорится в документе.

16 июля президент Владимир Зеленский поручил Хмаре исполнять обязанности министра обороны Украины. Хмару назначили заместителем министра и возложили на него обязанности и. о. министра. Распоряжения датированы 17 июля, но вступили в силу только сегодня.

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Отставка правительства и протесты в поддержку Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

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Автор: 

Кабмин (13889) Минобороны (9769) Хмара Евгений (22)
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Топ комментарии
+8
І що, буде таким же Фунтом, як і при виконанні обовʼязків очільника СБУ, ставши ширмою єрмачника поклада?
А чиєю ширмою він стане тепер?
А був же справжнім до прийняття правил гри зеленського!
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20.07.2026 22:28 Ответить
+7
Ну, хоч не мусор клименко, вже +
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20.07.2026 22:14 Ответить
+5
А ВР на каникулах бо втомились слуги, то як же він виконує як шо ВР його не погодило ВО?
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20.07.2026 22:16 Ответить

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