Хмара с 20 июля официально исполняет обязанности министра обороны, — Кабмин
Бывший и. о. главы СБУ Евгений Хмара с сегодняшнего дня, 20 июля, официально стал исполняющим обязанности министра обороны Украины.
Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте правительства, сообщает Цензор.НЕТ.
Назначение Хмары
"Возложить временное исполнение обязанностей министра обороны Украины на заместителя министра обороны Украины Евгения Леонидовича Хмару. Настоящее распоряжение вступает в силу с 20 июля 2026 года", — говорится в документе.
16 июля президент Владимир Зеленский поручил Хмаре исполнять обязанности министра обороны Украины. Хмару назначили заместителем министра и возложили на него обязанности и. о. министра. Распоряжения датированы 17 июля, но вступили в силу только сегодня.
Отставка правительства и протесты в поддержку Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
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А чиєю ширмою він стане тепер?
А був же справжнім до прийняття правил гри зеленського!