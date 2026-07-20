Хмара з 20 липня офіційно виконує обов’язки міністра оборони, - Кабмін
Колишній в. о. голови СБУ Євгеній Хмара відсьогодні, 20 липня, офіційно став виконувачем обов’язків міністра оборони України.
Відповідні розпорядження опублікували на сайті уряду, інформує Цензор.НЕТ.
Призначення Хмари
"Покласти тимчасово виконання обов’язків Міністра оборони України на заступника Міністра оборони України Хмару Євгенія Леонідовича. Це розпорядження набирає чинності з 20 липня 2026 року", — йдеться в документі.
16 липня президент Володимир Зеленський доручив Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони України. Хмару призначили заступником міністра та поклали на нього обовʼязки в. о. міністра. Розпорядження датуються 17 липня, але чинними вони стали лише сьогодні.
Відставка уряду та протести за Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
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А чиєю ширмою він стане тепер?
А був же справжнім до прийняття правил гри зеленського!