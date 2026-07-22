Хмара провів розмову із Драпатим: Україна продовжуватиме ударний та технологічний тиск на Росію

В.о. міністра оборони Євгеній Хмара провів розмову із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим.

Його цитує пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він наголосив, що впевнений у Драпатому. За словами Хмари, Україна продовжуватиме ударний та технологічний тиск на Росію всіма засобами.

"Домовилися бути чесними один з одним, усі розбіжності вирішувати в інтересах українських воїнів. Спільно зможемо виконати доручення Президента та забезпечити умови для максимальної ефективності наших Сил оборони. Командири бригад та корпусів озвучили конкретні виклики, які стоять перед Силами оборони сьогодні", - розповів він.

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Перші кроки

Головними завданнями Хмара назвав підтримку фронту, посилення підтримки партнерів та максимальне перенесення війни на землю агресора.

"Для цього забезпечимо стабільний та гнучкий доступ бойових частин до ефективних засобів, зокрема далекобійних, розвиток технологій та асиметричних рішень.



Ціль незмінна – технологічна перевага нашої армії над російським ворогом та максимальне збереження життя людей за рахунок технологічних змін. Маємо масштабувати те, в чому вже ефективні: deep strike та middle strike, НРК та інші рішення, які зберігають життя воїнів та ефективніше знищують противника", - розповів в.о. міністра оборони.

Також Хмара і Драпатий обговорили спільну позицію щодо розвитку Сил оборони України.

"Президент Володимир Зеленський підтримав наше бачення.



Працюємо над стратегією – практичними кроками, як завершити війну на умовах України та примусити росію до довгострокового миру. Наша мета – сильна Україна", - підсумував він.

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22 липня Скибюка призначили начальником Генштабу ЗСУ.

Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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