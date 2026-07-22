НАТО про призначення Драпатого головнокомандувачем ЗСУ: Стратегія підтримки України залишається непохитною

У НАТО після призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ заявили, що стратегія підтримки України з боку Альянсу залишається чіткою та непохитною.

Про це Суспільному заявив радник голови Військового комітету НАТО з питань зв'язків із громадськістю та стратегічних комунікацій Джованні Галофоро, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція Альянсу

"Звичайно, жодних змін у співпраці між військовими не передбачається, оскільки ротації на посадах відбуваються постійно, а стратегія підтримки з боку Альянсу є чіткою та непохитною. Ні, особисто я ніколи раніше не зустрічався з генералом Драпатим", — наголосив Джованні Галофоро.

Він також повідомив, що очікує на зустріч із Драпатим.

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Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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