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Новини Кадрові зміни у командуванні ЗСУ Драпатий - Головнокомандувач ЗСУ
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НАТО про призначення Драпатого головнокомандувачем ЗСУ: Стратегія підтримки України залишається непохитною

драпатий

У НАТО після призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ заявили, що стратегія підтримки України з боку Альянсу залишається чіткою та непохитною.

Про це Суспільному заявив радник голови Військового комітету НАТО з питань зв'язків із громадськістю та стратегічних комунікацій Джованні Галофоро, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція Альянсу

"Звичайно, жодних змін у співпраці між військовими не передбачається, оскільки ротації на посадах відбуваються постійно, а стратегія підтримки з боку Альянсу є чіткою та непохитною. Ні, особисто я ніколи раніше не зустрічався з генералом Драпатим", — наголосив Джованні Галофоро.

Він також повідомив, що очікує на зустріч із Драпатим.

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Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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НАТО (7346) ЗСУ (9040) Драпатий Михайло (45)
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