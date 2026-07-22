Головнокомандувача ЗСУ Драпатого оголосили в розшук в Росії, - росЗМІ

Головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого, якого напередодні призначили на цю посаду, оголосили в розшук в Росії.

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зазначається, що він зʼявився у базі розшуку російського МВС відразу після призначення. У чому саме його підозрюють – не повідомляється.

Відомо, що українського головкома "розшукують за статтею кримінального кодексу".

Також російські ЗМІ повідомляють про те, що раніше РФ офіційно висовувала звинувачення Драпатому. Причиною цьому стало його командування операцією об’єднаних сил України в 2017 та 2019 роках. Його звинувачують у нібито обстрілах населених пунктів Донеччини та Луганщини.

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