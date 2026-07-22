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Новини Кадрові зміни у командуванні ЗСУ
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Головнокомандувача ЗСУ Драпатого оголосили в розшук в Росії, - росЗМІ

Головнокомандувача ЗСУ Драпатого оголосили в розшук в Росії

Головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого, якого напередодні призначили на цю посаду, оголосили в розшук в Росії.

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зазначається, що він зʼявився у базі розшуку російського МВС відразу після призначення. У чому саме його підозрюють – не повідомляється.

Відомо, що українського головкома "розшукують за статтею кримінального кодексу".

Також російські ЗМІ повідомляють про те, що раніше РФ офіційно висовувала звинувачення Драпатому. Причиною цьому стало його командування операцією об’єднаних сил України в 2017 та 2019 роках. Його звинувачують у нібито обстрілах населених пунктів Донеччини та Луганщини.

Читайте: Залужний про призначення Драпатого: Йому буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно

Автор: 

розшук (669) росія (70928) ЗСУ (9040) Драпатий Михайло (35) війна в Україні (8788)
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Топ коментарі
+26
Ссытеь? А ещё и сраться будете! (с)
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22.07.2026 09:47 Відповісти
+17
Оце цікаво! Чому Сирського не оголошували в розшук? Ми ще багато цікавого дізнаємось про консерву російську Сирського
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22.07.2026 09:49 Відповісти
+12
Кончені довбойоби🤦
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22.07.2026 09:48 Відповісти

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