РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15361 посетитель онлайн
Новости Кадровые изменения в командовании ВСУ
1 470 15

Главнокомандующего ВСУ Драпатого объявили в розыск в России, - российские СМИ

Главнокомандующего ВСУ Драпатого объявили в розыск в России

Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого, которого накануне назначили на эту должность, объявили в розыск в России.

Об этом сообщают российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Отмечается, что он появился в базе розыска российского МВД сразу после назначения. В чем именно его подозревают – не сообщается.

Известно, что украинского главнокомандующего "разыскивают по статье Уголовного кодекса".

Также российские СМИ сообщают о том, что ранее РФ официально выдвигала обвинения Драпатому. Причиной этому стало его командование операцией объединенных сил Украины в 2017 и 2019 годах. Его обвиняют в якобы обстрелах населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Читайте: Залужный о назначении Драпатого: Ему будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно

Автор: 

розыск (842) россия (98344) ВСУ (8016) Драпатый Михаил (43) война в Украине (8723)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Ссытеь? А ещё и сраться будете! (с)
показать весь комментарий
22.07.2026 09:47 Ответить
+5
Оце цікаво! Чому Сирського не оголошували в розшук? Ми ще багато цікавого дізнаємось про консерву російську Сирського
показать весь комментарий
22.07.2026 09:49 Ответить
+2
Ну мабуть, щоб Сирок міг їздити на ********* - провідувати батьків...
показать весь комментарий
22.07.2026 09:50 Ответить

Загрузка...

 
 