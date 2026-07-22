Главнокомандующего ВСУ Драпатого объявили в розыск в России, - российские СМИ

Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого, которого накануне назначили на эту должность, объявили в розыск в России.

Об этом сообщают российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что он появился в базе розыска российского МВД сразу после назначения. В чем именно его подозревают – не сообщается.

Известно, что украинского главнокомандующего "разыскивают по статье Уголовного кодекса".

Также российские СМИ сообщают о том, что ранее РФ официально выдвигала обвинения Драпатому. Причиной этому стало его командование операцией объединенных сил Украины в 2017 и 2019 годах. Его обвиняют в якобы обстрелах населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

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