Главнокомандующего ВСУ Драпатого объявили в розыск в России, - российские СМИ
Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого, которого накануне назначили на эту должность, объявили в розыск в России.
Об этом сообщают российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Отмечается, что он появился в базе розыска российского МВД сразу после назначения. В чем именно его подозревают – не сообщается.
Известно, что украинского главнокомандующего "разыскивают по статье Уголовного кодекса".
Также российские СМИ сообщают о том, что ранее РФ официально выдвигала обвинения Драпатому. Причиной этому стало его командование операцией объединенных сил Украины в 2017 и 2019 годах. Его обвиняют в якобы обстрелах населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.
Топ комментарии
+5 Alexey Poltorak
показать весь комментарий22.07.2026 09:47 Ответить Ссылка
+5 Люда Сліпенко
показать весь комментарий22.07.2026 09:49 Ответить Ссылка
+2 Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий22.07.2026 09:50 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль