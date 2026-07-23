"Слуга народа" Потураев о назначении Драпатого: Ошибки исправляют, что является положительным сигналом
Вновь назначенный главнокомандующий Михаил Драпатый вместе с новым начальником Генштаба Игорем Скибюком могут сформировать эффективный тандем.
Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Назначение Драпатого: "глоток свежего воздуха" для ВСУ или новая политическая фигура?".
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"Хотелось бы, чтобы ситуация прояснилась, и люди, которые в пятницу снова планируют выйти на митинг, увидели целостную картину. Возможно, тогда они решат, что уже достаточно стоять на улице. Но они имели полное право высказаться, а власть, соответственно, их выслушать. Это хорошо. Хотя жаль, что события развивались таким образом. Однако мы же понимаем, что все находятся в сильном стрессе – как общество, так и президент. Ошибки исправляют, что является позитивным сигналом для всех", – отметил парламентарий.
По словам Потураева, выбор был хоть и хорошим, но небольшим.
"Драпатый был среди моих личных ожиданий, но не скажу, на каком месте, потому что там все - достойные генералы. У нас здесь существует системная проблема, ведь в этом "кругу" их могло быть больше. Но, к сожалению, такая длительная конфликтная история между армией старого образца (хотя в некоторых вопросах и неплохой) и новым офицерством сдерживала рост тех майоров, которые могли бы быть полковниками, полковников, которые точно уже могли бы быть бригадными генералами. Я таких знаю лично. Соответственно, это привело к тому, что выбор стал меньше, чем мог бы быть", - пояснил нардеп.
Также Потураев надеется, что новый Главнокомандующий вместе с новым начальником Генштаба составят хороший тандем.
"Драпатый - прекрасный офицер и командир с обостренным чувством ответственности. Возможно, это станет для него проблемой, потому что он очень остро ощущает личную ответственность за людей, решения и происходящие события. Хотя я считаю это крайне хорошей чертой. Очень хорошо, что она у него есть", - подытожил он.
Мнения народных депутатов и военных о кадровых изменениях в Генштабе и Минобороны читайте по ссылке.
Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова
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- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
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