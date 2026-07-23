"Слуга народа" Потураев о назначении Драпатого: Ошибки исправляют, что является положительным сигналом

Вновь назначенный главнокомандующий Михаил Драпатый вместе с новым начальником Генштаба Игорем Скибюком могут сформировать эффективный тандем.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Назначение Драпатого: "глоток свежего воздуха" для ВСУ или новая политическая фигура?".

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"Хотелось бы, чтобы ситуация прояснилась, и люди, которые в пятницу снова планируют выйти на митинг, увидели целостную картину. Возможно, тогда они решат, что уже достаточно стоять на улице. Но они имели полное право высказаться, а власть, соответственно, их выслушать. Это хорошо. Хотя жаль, что события развивались таким образом. Однако мы же понимаем, что все находятся в сильном стрессе – как общество, так и президент. Ошибки исправляют, что является позитивным сигналом для всех", – отметил парламентарий.

По словам Потураева, выбор был хоть и хорошим, но небольшим.

"Драпатый был среди моих личных ожиданий, но не скажу, на каком месте, потому что там все - достойные генералы. У нас здесь существует системная проблема, ведь в этом "кругу" их могло быть больше. Но, к сожалению, такая длительная конфликтная история между армией старого образца (хотя в некоторых вопросах и неплохой) и новым офицерством сдерживала рост тех майоров, которые могли бы быть полковниками, полковников, которые точно уже могли бы быть бригадными генералами. Я таких знаю лично. Соответственно, это привело к тому, что выбор стал меньше, чем мог бы быть", - пояснил нардеп.

Также Потураев надеется, что новый Главнокомандующий вместе с новым начальником Генштаба составят хороший тандем.

"Драпатый - прекрасный офицер и командир с обостренным чувством ответственности. Возможно, это станет для него проблемой, потому что он очень остро ощущает личную ответственность за людей, решения и происходящие события. Хотя я считаю это крайне хорошей чертой. Очень хорошо, что она у него есть", - подытожил он.

Мнения народных депутатов и военных о кадровых изменениях в Генштабе и Минобороны читайте по ссылке.

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Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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