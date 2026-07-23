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Сирський та Гнатов працюватимуть поруч із новим керівництвом армії, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що ексголовком ЗСУ Олександр Сирський та генерал Андрій Гнатов продовжуватимуть працювати поруч із новим керівництвом ЗСУ.
Про це він сказав під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ми все розуміємо, тому будемо робити так, щоб і Олександр Станіславович, і Андрій Гнатов не відпочивали, а передавали голоси новому командуванню, щоб були поруч, допомагали, радили", - зазначив глава держави.
Зеленський також розповів, що провів кілька розмов із Сирським та Гнатовим.
Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
Топ коментарі
+20 kelt kant
показати весь коментар23.07.2026 15:06 Відповісти Посилання
+19 tomas marss
показати весь коментар23.07.2026 15:06 Відповісти Посилання
+15 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар23.07.2026 15:05 Відповісти Посилання
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