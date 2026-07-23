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Новини Звільнення Сирського
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Сирський та Гнатов працюватимуть поруч із новим керівництвом армії, - Зеленський

Що робитимуть Сирський та Гнатов після звільнення? Зеленський відповів

Президент Володимир Зеленський заявив, що ексголовком ЗСУ Олександр Сирський та генерал Андрій Гнатов продовжуватимуть працювати поруч із новим керівництвом ЗСУ.

Про це він сказав під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ми все розуміємо, тому будемо робити так, щоб і Олександр Станіславович, і Андрій Гнатов не відпочивали, а передавали голоси новому командуванню, щоб були поруч, допомагали, радили", - зазначив глава держави.

Зеленський також розповів, що провів кілька розмов із Сирським та Гнатовим.

Також читайте: Завдання Драпатого та Хмари - закриття неба та нормальна мобілізація, - Зеленський

Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

Читайте: Я запропонував Федорову кілька посад, - Зеленський

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Зеленський Володимир (28460) Сирський Олександр (1049) Гнатов Андрій (47)
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Топ коментарі
+20
Тобто спокійно Драпатому працювати не дадуть. Драпатому не смотрящіє зеленського потрібні, а своя команда управлінців інакше будуть ті самі палки в колеса, що й Залужному.
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23.07.2026 15:06 Відповісти
+19
Підсирав Залужному тепер буде підсирати Драпатому?Це місія сирка??
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23.07.2026 15:06 Відповісти
+15
Нахіба? Смотрящі? Чи щоб не жати випаькоао досягти успіху? Сирскій за звичкою бкде бвгати з докдадами до Зєлєнского додва дні і до. Єрмака щоденно? 🤔
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23.07.2026 15:05 Відповісти

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