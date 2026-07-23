Завдання Драпатого та Хмари - закриття неба та нормальна мобілізація, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський розповів, які завдання поставив головкому ЗСУ Михайлу Драпатому та в.о. міністра оборони Євгенію Хмарі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час пресконференції.
Що відомо?
"І Драпатому, і Хмарі доведеться виконати те головне завдання на сьогодні. Завдання, яке ставив я і Федорову, і Сирському. Питання закриття неба, питання ТЦК, питання нормального, якщо це можливо сказати так, обличчя мобілізації. Усе це, поки не закінчиться війна, доведеться робити разом", - наголосив президент.
Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
Топ коментарі
+16 Дан Корвин
показати весь коментар23.07.2026 14:42 Відповісти Посилання
+15 Псамметих II
показати весь коментар23.07.2026 14:43 Відповісти Посилання
+10 Maksym Chernomaz
показати весь коментар23.07.2026 14:42 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль