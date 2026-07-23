Завдання Драпатого та Хмари - закриття неба та нормальна мобілізація, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів, які завдання поставив головкому ЗСУ Михайлу Драпатому та в.о. міністра оборони Євгенію Хмарі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час пресконференції.

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Що відомо?

"І Драпатому, і Хмарі доведеться виконати те головне завдання на сьогодні. Завдання, яке ставив я і Федорову, і Сирському. Питання закриття неба, питання ТЦК, питання нормального, якщо це можливо сказати так, обличчя мобілізації. Усе це, поки не закінчиться війна, доведеться робити разом", - наголосив президент.

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Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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