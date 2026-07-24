Экс-глава Пентагона назвал ВСУ самой боеспособной армией Европы

Бывший министр обороны США Марк Эспер заявил, что украинская армия сегодня является самой боеспособной и опытной в Европе. По его мнению, Вооруженные силы Украины не только остановили российское наступление, но и стали новаторами в современной войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Independence Avenue Media.

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Эспер поддержал перспективу членства Украины в НАТО

Комментируя возможное вступление Украины в НАТО, Эспер подчеркнул, что сейчас важно послать четкий политический сигнал о поддержке Киева. По его словам, это укрепит позиции Украины, успокоит союзников и усилит сдерживание России.

В то же время экс-министр предположил, что членство Украины может происходить поэтапно или с оговорками. В частности, он не исключил вариант, при котором временно оккупированные территории на определенное время не будут подпадать под действие гарантий НАТО.

Украина довела войну до патовой ситуации

Эспер отметил, что Украина ведет войну против государства, которое имеет значительно большую армию, экономику и население.

"Несмотря на это украинцы не только остановили российское наступление, но и фактически довели войну до патовой ситуации. Поэтому если вопрос заключается в том, укрепит ли Украина безопасность НАТО, ответ однозначно - да", - заявил он.

Бывший глава Пентагона также подчеркнул, что украинские военные стали новаторами в применении беспилотников, борьбе с дронами, развитии новой тактики и современной военной доктрины.

По его убеждению, армия США и другие западные союзники могут многое перенять из опыта украинских защитников.

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