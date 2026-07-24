Ексглава Пентагону назвав ЗСУ найбоєздатнішою армією Європи

Колишній міністр оборони США Марк Еспер заявив, що українська армія сьогодні є найбоєздатнішою та найдосвідченішою в Європі. На його думку, Збройні сили України не лише зупинили російський наступ, а й стали новаторами у сучасній війні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Independence Avenue Media.

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Еспер підтримав перспективу членства України в НАТО

Коментуючи можливе приєднання України до НАТО, Еспер наголосив, що зараз важливо надіслати чіткий політичний сигнал про підтримку Києва. За його словами, це зміцнить позиції України, заспокоїть союзників та посилить стримування Росії.

Водночас ексміністр припустив, що членство України може відбуватися поетапно або із застереженнями. Зокрема, він не виключив варіант, за якого тимчасово окуповані території на певний час не підпадатимуть під дію гарантій НАТО.

Україна звела війну до патової ситуації

Еспер зазначив, що Україна веде війну проти держави, яка має значно більшу армію, економіку та населення.

"Попри це українці не лише зупинили російський наступ, а фактично звели війну до патової ситуації. Тому якщо запитання полягає в тому, чи посилить Україна безпеку НАТО, відповідь однозначно так", — заявив він.

Ексочільник Пентагону також наголосив, що українські військові стали новаторами у застосуванні безпілотників, боротьбі з дронами, розвитку нової тактики та сучасної військової доктрини.

На його переконання, армія США та інші західні союзники можуть багато чого перейняти з досвіду українських захисників.

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