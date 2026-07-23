Німецький генерал Фройдінг закликав реформувати армію за українськими уроками

Командувач Сухопутних військ Німеччини генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг заявив, що Бундесвер має активно переймати український досвід сучасної війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв'ю Financial Times.

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За його словами, це стосується не лише підготовки військових, а й структури армії, закупівель озброєння та впровадження нових технологій.

Український досвід має стати основою реформ

Фройдінг наголосив, що українська армія сьогодні володіє найбільшим практичним досвідом ведення сучасної війни в Європі.

За його словами, уроки російсько-української війни повинні визначати розвиток Бундесверу, зокрема підходи до навчання особового складу, організації військ, закупівлі озброєння та розвитку військових технологій.

Генерал також зазначив, що чисельність української армії становить близько 800 тисяч військовослужбовців, що робить її однією з найбільших і найбоєздатніших у Європі.

Українські військові навчатимуть солдатів Бундесверу

За словами Фройдінга, співпраця між Україною та Німеччиною вже переходить у практичну площину.

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У межах двосторонньої угоди українські військові з бойовим досвідом допомагатимуть навчати німецьких солдатів. Йдеться про підготовку з використання безпілотників, боротьби з дронами, застосування сучасної артилерії, інженерного забезпечення, цифрових систем управління військами та ведення бойових дій у високотехнологічній війні.

Генерал назвав головні уроки війни

Фройдінг підкреслив, що війна в Україні докорінно змінила уявлення про сучасний сухопутний бій.

Серед ключових змін він виділив:

масове застосування безпілотних систем;

постійну прозорість поля бою завдяки повітряній розвідці;

швидку автоматизацію військових процесів;

необхідність оперативного впровадження нових технологій.

На його думку, саме ці фактори визначатимуть характер майбутніх воєн, тому Бундесвер має адаптуватися до нових реалій вже зараз.

Фройдінг також наголосив, що безпека України та Німеччини є взаємопов'язаною, а військова співпраця між двома країнами й надалі посилюватиметься.

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