Німецькі військові допомагають Польщі зміцнити кордон з Росією, - Туск
Німецькі солдати на запрошення польської сторони спільно з інженерними підрозділами Збройних сил Польщі розширюють оборонну інфраструктуру на кордоні з РФ.
Про це повідомили у Генштабі Польщі, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Там зазначили, що на запрошення Польщі військовослужбовці Бундесверу підтримують реалізацію програми "Східний щит".
"Німецький підрозділ разом із військовослужбовцями польської армії виконує інженерні завдання з метою зміцнення оборонної інфраструктури на північно-східному фланзі НАТО. Це відповідь на зміни в обстановці безпеки після російської агресії проти України. Ось так виглядає союзницька співпраця на практиці, що сприяє підвищенню боєготовності військ та зміцненню оборонного потенціалу НАТО", - йдеться у повідомленні.
Глава уряду Дональд Туск заявив: "Польські та німецькі солдати разом зміцнюють кордон з Росією. Такі речі можливі лише за Туска".
Своєю чергою, заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик написав, що спільне будівництво "Східного щита" солдатами з Польщі та Німеччини – це "НАТО на практиці".
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