У Польщі затримали двох чоловіків, які побили місцевого жителя за захист українського хлопчика. ФОТО

Польська поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у побитті 60-річного жителя Познані. За даними влади, напад стався після того, як чоловік заступився за українського хлопчика.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в соцмережі X повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кєрвінський.

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За словами міністра, інцидент стався у п'ятницю, 17 липня.

"Двох підозрюваних у побитті 60-річного жителя Познані затримала польська поліція. У п'ятницю чоловік став на захист українського хлопчика. Обох підозрюваних буде доставлено до прокуратури", – повідомив Кєрвінський.





Інших подробиць справи очільник польського МВС не навів.

Наразі із затриманими проводять процесуальні дії. Після їх завершення прокуратура має ухвалити рішення щодо повідомлення їм про обвинувачення.

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