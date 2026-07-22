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У Польщі затримали двох чоловіків, які побили місцевого жителя за захист українського хлопчика. ФОТО

Польська поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у побитті 60-річного жителя Познані. За даними влади, напад стався після того, як чоловік заступився за українського хлопчика.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в соцмережі X повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кєрвінський.

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За словами міністра, інцидент стався у п'ятницю, 17 липня.

"Двох підозрюваних у побитті 60-річного жителя Познані затримала польська поліція. У п'ятницю чоловік став на захист українського хлопчика. Обох підозрюваних буде доставлено до прокуратури", – повідомив Кєрвінський.

У Познані затримали підозрюваних у нападі на чоловіка, який заступився за українську дитину
У Познані затримали підозрюваних у нападі на чоловіка, який заступився за українську дитину

Інших подробиць справи очільник польського МВС не навів.

Наразі із затриманими проводять процесуальні дії. Після їх завершення прокуратура має ухвалити рішення щодо повідомлення їм про обвинувачення.

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