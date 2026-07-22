В Польше задержали двух мужчин, избивших местного жителя за защиту украинского мальчика. ФОТО

Польская полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в избиении 60-летнего жителя Познани. По данным властей, нападение произошло после того, как мужчина заступился за украинского мальчика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети X сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский.

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По словам министра, инцидент произошел в пятницу, 17 июля.

"Двух подозреваемых в избиении 60-летнего жителя Познани задержала польская полиция. В пятницу мужчина встал на защиту украинского мальчика. Оба подозреваемых будут доставлены в прокуратуру", - сообщил Кервинский.





Других подробностей дела глава польского МВД не обнародовал.

В настоящее время в отношении задержанных проводятся процессуальные действия. По их завершении прокуратура должна принять решение о предъявлении им обвинения.

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