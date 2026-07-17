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Новости Антиукраинские заявления в Польше Украинцы в Польше Избиение украинцев в Польше
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В Польше за полгода количество сообщений о преступлениях против украинцев выросло более чем на 30%, - Rzeczpospolita

В Польше более чем на треть возросло количество сообщений о преступлениях против украинцев

В Польше за первое полугодие 2026 года было зарегистрировано 180 заявлений о преступлениях на почве ненависти в отношении граждан Украины. Если нынешняя тенденция сохранится, к концу года количество таких заявлений может вырасти примерно до 360, что более чем на 30 % превысит прошлогодний показатель.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita, такие данные предоставило Главное управление полиции Польши.

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По информации издания, в 2024 году украинцы подали в полицию 267 заявлений о преступлениях на почве ненависти, в 2025 году - 275. Только за первые шесть месяцев 2026 года таких заявлений уже поступило 180.

В то же время польская полиция подчеркивает, что речь идет именно о поданных заявлениях, а не о подтвержденных преступлениях. Данные о том, сколько случаев после расследования официально квалифицировали как преступления на почве ненависти, еще обрабатываются.

Поводом для широкой дискуссии стал недавний инцидент в Бельско-Бялой, где 54-летний мужчина в городском автобусе оскорблял двух 11-летних украинских девочек. Нападающего задержали и объявили ему подозрение в публичном оскорблении на национальной почве.

Читайте: Троих украинцев избили в Варшаве из-за их национальности: полиция задержала нападавших

В последние месяцы в Польше также получили огласку и другие случаи агрессии в отношении украинцев, в частности нападение на троих украинских подростков в Варшаве, кампания травли украинской сотрудницы Познанского экономического университета и появление антиукраинских баннеров в окрестностях Познани.

Социолог Яцек Кухарчик считает, что официальная статистика не отражает реальных масштабов проблемы, поскольку часть пострадавших не обращается в правоохранительные органы из-за страха. По его мнению, росту агрессии способствуют радикальная политическая риторика, атмосфера враждебности в социальных сетях, а также деятельность российских информационных кампаний.

Авторы материала также ссылаются на исследование Союза украинцев в Польше, согласно которому антиукраинские настроения носят волнообразный характер и усиливаются под влиянием политических кампаний, исторических споров и российских информационных операций. Дополнительным фактором ухудшения настроений в этом году издание называет новую обострение дискуссии вокруг Волынской трагедии и ряд дипломатических споров между Киевом и Варшавой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоих украинцев жестоко избили в школе в Польше после ксенофобских высказываний учителя: консул призвал к расследованию

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нападение (2311) Польша (9321) украинофобия (419) украинцы (3954)
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Топ комментарии
+2
А в Україні, злочинів проти Українців та їх Родин, на скільки зросло відсотків?? Бо Клименко з МВС, якось це питання проїб@§ у своєму каятті чи то звіті!?!?! Убивство Сергія Русінова з Корсуня Черкаської обл, так і «замилили» Клименко з Виговським, через оті чергові совання, кабміндічів по будинку Уряду, зеленським!!??
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17.07.2026 12:41 Ответить
+2
Саме так - на кацапів їм гавкати страшно ... а на українців можна !
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17.07.2026 12:55 Ответить
+1
Скільки ******* українці вбили поляків? А ******* русня?
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17.07.2026 12:33 Ответить

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