В Польше за полгода количество сообщений о преступлениях против украинцев выросло более чем на 30%, - Rzeczpospolita

В Польше за первое полугодие 2026 года было зарегистрировано 180 заявлений о преступлениях на почве ненависти в отношении граждан Украины. Если нынешняя тенденция сохранится, к концу года количество таких заявлений может вырасти примерно до 360, что более чем на 30 % превысит прошлогодний показатель.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita, такие данные предоставило Главное управление полиции Польши.

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По информации издания, в 2024 году украинцы подали в полицию 267 заявлений о преступлениях на почве ненависти, в 2025 году - 275. Только за первые шесть месяцев 2026 года таких заявлений уже поступило 180.

В то же время польская полиция подчеркивает, что речь идет именно о поданных заявлениях, а не о подтвержденных преступлениях. Данные о том, сколько случаев после расследования официально квалифицировали как преступления на почве ненависти, еще обрабатываются.

Поводом для широкой дискуссии стал недавний инцидент в Бельско-Бялой, где 54-летний мужчина в городском автобусе оскорблял двух 11-летних украинских девочек. Нападающего задержали и объявили ему подозрение в публичном оскорблении на национальной почве.

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В последние месяцы в Польше также получили огласку и другие случаи агрессии в отношении украинцев, в частности нападение на троих украинских подростков в Варшаве, кампания травли украинской сотрудницы Познанского экономического университета и появление антиукраинских баннеров в окрестностях Познани.

Социолог Яцек Кухарчик считает, что официальная статистика не отражает реальных масштабов проблемы, поскольку часть пострадавших не обращается в правоохранительные органы из-за страха. По его мнению, росту агрессии способствуют радикальная политическая риторика, атмосфера враждебности в социальных сетях, а также деятельность российских информационных кампаний.

Авторы материала также ссылаются на исследование Союза украинцев в Польше, согласно которому антиукраинские настроения носят волнообразный характер и усиливаются под влиянием политических кампаний, исторических споров и российских информационных операций. Дополнительным фактором ухудшения настроений в этом году издание называет новую обострение дискуссии вокруг Волынской трагедии и ряд дипломатических споров между Киевом и Варшавой.

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