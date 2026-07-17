У Польщі за пів року кількість повідомлень про злочини проти українців зросла більш ніж на 30%, - Rzeczpospolita

У Польщі за перше півріччя 2026 року зареєстрували 180 повідомлень про злочини на ґрунті ненависті щодо громадян України. Якщо нинішня тенденція збережеться, до кінця року кількість таких заяв може зрости приблизно до 360, що більш ніж на 30% перевищить торішній показник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польське видання Rzeczpospolita, такі дані надало Головне управління поліції Польщі.

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За інформацією видання, у 2024 році українці подали до поліції 267 повідомлень про злочини на ґрунті ненависті, у 2025 році – 275. Лише за перші шість місяців 2026 року таких заяв уже надійшло 180.

Водночас польська поліція наголошує, що йдеться саме про подані заяви, а не про підтверджені злочини. Дані щодо того, скільки випадків після розслідування офіційно кваліфікували як злочини на ґрунті ненависті, ще опрацьовують.

Поштовхом до широкої дискусії став нещодавній інцидент у Бельсько-Бялій, де 54-річний чоловік у міському автобусі ображав двох 11-річних українських дівчаток. Нападника затримали та оголосили йому підозру за публічну образу на національному ґрунті.

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Останніми місяцями в Польщі також набули розголосу й інші випадки агресії щодо українців, зокрема напад на трьох українських підлітків у Варшаві, кампанія цькування української працівниці Познанського економічного університету та поява антиукраїнських банерів поблизу Познані.

Соціолог Яцек Кухарчик вважає, що офіційна статистика не відображає реальних масштабів проблеми, оскільки частина потерпілих не звертається до правоохоронців через страх. На його думку, зростанню агресії сприяють радикальна політична риторика, атмосфера ворожості в соціальних мережах, а також діяльність російських інформаційних кампаній.

Автори матеріалу також посилаються на дослідження Спілки українців у Польщі, згідно з яким антиукраїнські настрої мають хвилеподібний характер і посилюються під впливом політичних кампаній, історичних суперечок та російських інформаційних операцій. Додатковим чинником погіршення настроїв цього року видання називає нове загострення дискусії навколо Волинської трагедії та низку дипломатичних суперечок між Києвом і Варшавою.

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