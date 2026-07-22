Солдаты Германии по приглашению польской стороны совместно с инженерными подразделениями Вооруженных сил Польши расширяют оборонную инфраструктуру на границе с РФ.

Об этом сообщили в Генштабе Польши, передает Цензор.НЕТ.

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Там отметили, что по приглашению Польши военнослужащие Бундесвера поддерживают реализацию программы "Восточный щит".

"Немецкое подразделение вместе с военнослужащими польской армии выполняет инженерные задачи с целью укрепления оборонной инфраструктуры на северо-восточном фланге НАТО. Это ответ на изменения в обстановке безопасности после российской агрессии против Украины. Вот так выглядит союзническое сотрудничество на практике, которое способствует повышению боеготовности войск и укреплению оборонного потенциала НАТО", - говорится в сообщении.

Глава правительства Дональд Туск заявил: "Польские и немецкие солдаты вместе укрепляют границу с Россией. Такие вещи возможны только при Туске".

В свою очередь, заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик написал, что совместное строительство "Восточного щита" солдатами из Польши и Германии – это "НАТО на практике".

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