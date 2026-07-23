Германский генерал Фройдинг призвал реформировать армию с учетом украинского опыта

Командующий Сухопутными войсками Германии генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг заявил, что Бундесвер должен активно перенимать украинский опыт ведения современной войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Financial Times.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, это касается не только подготовки военных, но и структуры армии, закупок вооружения и внедрения новых технологий.

Украинский опыт должен стать основой реформ

Фройдинг подчеркнул, что украинская армия сегодня обладает самым большим практическим опытом ведения современной войны в Европе.

По его словам, уроки российско-украинской войны должны определять развитие Бундесвера, в частности подходы к обучению личного состава, организации войск, закупкам вооружения и развитию военных технологий.

Генерал также отметил, что численность украинской армии составляет около 800 тысяч военнослужащих, что делает ее одной из крупнейших и самых боеспособных в Европе.

Украинские военные будут обучать солдат Бундесвера

По словам Фройдинга, сотрудничество между Украиной и Германией уже переходит в практическую плоскость.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Немецкие военные помогают Польше укрепить границу с Россией, - Туск

В рамках двустороннего соглашения украинские военные с боевым опытом будут помогать обучать германских солдат. Речь идет о подготовке по использованию беспилотников, борьбе с дронами, применению современной артиллерии, инженерному обеспечению, цифровым системам управления войсками и ведению боевых действий в условиях высокотехнологичной войны.

Генерал назвал главные уроки войны

Фройдинг подчеркнул, что война в Украине коренным образом изменила представления о современном сухопутном бою.

Среди ключевых изменений он выделил:

массовое применение беспилотных систем;

постоянную прозрачность поля боя благодаря воздушной разведке;

быструю автоматизацию военных процессов;

необходимость оперативного внедрения новых технологий.

По его мнению, именно эти факторы будут определять характер будущих войн, поэтому Бундесвер должен адаптироваться к новым реалиям уже сейчас.

Фройдинг также подчеркнул, что безопасность Украины и Германии взаимосвязана, а военное сотрудничество между двумя странами будет и дальше укрепляться.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Германии требует от Украины объяснений по поводу кадровых перестановок в ВСУ