Германский генерал Фройдинг призвал реформировать армию с учетом украинского опыта
Командующий Сухопутными войсками Германии генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг заявил, что Бундесвер должен активно перенимать украинский опыт ведения современной войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Financial Times.
По его словам, это касается не только подготовки военных, но и структуры армии, закупок вооружения и внедрения новых технологий.
Украинский опыт должен стать основой реформ
Фройдинг подчеркнул, что украинская армия сегодня обладает самым большим практическим опытом ведения современной войны в Европе.
По его словам, уроки российско-украинской войны должны определять развитие Бундесвера, в частности подходы к обучению личного состава, организации войск, закупкам вооружения и развитию военных технологий.
Генерал также отметил, что численность украинской армии составляет около 800 тысяч военнослужащих, что делает ее одной из крупнейших и самых боеспособных в Европе.
Украинские военные будут обучать солдат Бундесвера
По словам Фройдинга, сотрудничество между Украиной и Германией уже переходит в практическую плоскость.
В рамках двустороннего соглашения украинские военные с боевым опытом будут помогать обучать германских солдат. Речь идет о подготовке по использованию беспилотников, борьбе с дронами, применению современной артиллерии, инженерному обеспечению, цифровым системам управления войсками и ведению боевых действий в условиях высокотехнологичной войны.
Генерал назвал главные уроки войны
Фройдинг подчеркнул, что война в Украине коренным образом изменила представления о современном сухопутном бою.
Среди ключевых изменений он выделил:
- массовое применение беспилотных систем;
- постоянную прозрачность поля боя благодаря воздушной разведке;
- быструю автоматизацию военных процессов;
- необходимость оперативного внедрения новых технологий.
По его мнению, именно эти факторы будут определять характер будущих войн, поэтому Бундесвер должен адаптироваться к новым реалиям уже сейчас.
Фройдинг также подчеркнул, что безопасность Украины и Германии взаимосвязана, а военное сотрудничество между двумя странами будет и дальше укрепляться.
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