Сирський - найкращий генерал на оперативно-тактичному рівні, але не на стратегічному, - Бутусов

Сильними сторонами Олександра Сирського були планування та проведення окремих наступальних операцій, проте на стратегічному рівні він не зміг забезпечити ефективну оборону та управління ЗСУ.

Про це заявив командир роти БпЛА 23 штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов в інтерв'ю журналістці Ірині Ромалійській в ефірі YouTube-каналу "Бутусов Плюс", інформує Цензор.НЕТ.

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Досягнення Сирського

"Серед досягнень я вважаю, що Сирський на рівні оперативно-тактичному, безумовно, найкращий генерал цієї війни з обох сторін фронту. Під його безпосереднім керівництвом були успішні операції. Три успішні операції я б відмітив.

Він командував під Харковом в кінці квітня-початку травня 2022 року. Потім Балаклійський прорив у вересні 2022 року. І Курська наступальна операція у 2024", - зазначив він.

Ці операції, з точки зору наступальних дій, дійсно були успішними, вважає Бутусов.

Проте були і неуспішні операції, зауважив він.

"Наприклад, спроба оточити Бахмут в 2023 році. Важкі бої за Козачу Лопань, лобові атаки в 2022 році. Бої за Дементіївку тощо. Були операції різні. На оперативно-тактичному рівні він дійсно людина з інтуїцією, волею та характером", - сказав командир.

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Провали Сирського

"Проблеми Сирського - це проблеми стратегічного рівня. Оскільки його посада - не просто проводити наступальні операції, збирати війська та штурмувати. Посада головкома - це посада, яка вимагає організації на стратегічному рівні. Планування, адміністрування збройними силами для ефективної організації оборони та зупинки фронту.

На жаль, ми бачимо за результатами, що зупинити фронт, організувати стратегічну оборону Сирському не вдалося", - зазначив Бутусов.

На його думку, цьому є багато причин.

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"Частково - це те, що казав міністр Федоров на свої пресконференції. Це те, що у нас такий мікроменеджмент, який погано дозволяє планувати та організовувати війська на фронті в 1 200 км. Це певні проблеми з плануванням бойових дій в обороні. Тому що треба розуміти, що головком - це не просто людина, яка знає, де та які посадки, який взвод чи СПшка (спостережний пункт. - Ред.) стоїть.

Це, в першу чергу, людина, яка виділяє ресурси та людей на пріоритетні напрямки, яка відповідає за генерацію, тобто за боєздатність збройних сил, кожної частини. З цим були проблеми та нарікання.

Штурмові полки, великі втрати, проблеми ТРО, купа скандалів та проблем. Це призвело до накопичення негативу в армії. Ці безперервні зміни командирів, коли вони міняються в бригадах по 7-8 командирів. Командири батальйонів, які як перчатки злітають туди-сюди", - пояснив він.

Певні хаотичні моменти в управлінні та організації створили в армії достатньо критичне ставлення до Сирського, підсумував він.

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