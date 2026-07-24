Протести можуть припинитися, якщо Зеленський публічно скаже, що не призначить Федорова міністром оборони, - Гнезділов

Президент Володимир Зеленський має відкрито пояснити, чому не повертає Михайла Федорова до Міноборони та навіщо переводить Євгена Хмару із СБУ.

Про це заявив військовий Сергій Гнезділов в інтерв'ю журналістці Ірині Ромалійській, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він зауважив, що не бачить інших серйозних причин, чому не варто сьогодні повернути Федорова на посаду міністра оборони.

Також, на думку Гнезділова, Хмара був чудовим головою СБУ.

"Для чого ми висмикуємо людину, яка дійсна фахова, яка багато зробила для СБУ? Яка спланувала багато операцій, вони були вдалими. Ми її висмикуємо на таку адміністративну посаду, яка має на меті зовсім інше. В той час, коли він може продовжити приносити користь там, де він був. Вже в статусі голови СБУ продовжувати завдавати істотну шкоду ворогові.

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А Федоров у цей час працюватиме на посаді, на якій він показав якісь вагомі результати", - пояснив він.

Журналістка також запитала, чому Гнезділов підтримує продовження протестів проти відставки Федорова.

"Якщо президент вважає, що Федоров не на своєму місці, то хай виходить у публічну комунікацію та каже: "Шановні протестувальники, вас почуто, я пішов на поступки, ЗСУ очолив Драпатий, а тепер мені, як очільнику держави, дійсно вважається за потрібне поставити саме Євгенія Хмару міністром оборони. Це моє остаточне рішення, тому я закликаю всіх піти на цей компроміс".

У випадку такої комунікації можна казати про якусь реакцію громадського суспільства на цю пряму заяву", - наголосив військовий.

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