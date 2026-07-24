Матернова про зміни в Міноборони України: Сподіваюся, це не призведе до великих затримок європейського фінансування

Посол ЄС Катаріна Матернова висловила сподівання, що зміна керівництва Міноборони України не призведе до затримки європейського фінансування українських оборонних потреб.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Українському радіо", передає Цензор.НЕТ.

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Підтримка України

Так, Матернову запитали її думку щодо урядової кризи в Україні та, зокрема, щодо ситуації з Михайлом Федоровим.

"Мені не варто коментувати кадрові рішення керівництва українського уряду. Втім, що стосується пана Федорова, то я висловила - також від імені своїх колег у Брюсселі - жаль із приводу того, що його та його найближчу команду замінили", - зазначила посол.

Матернова пояснила, що саме з Федоровим та його командою ЄС працював над наданням Україні фінансової підтримки на оборонні потреби.

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"Програма підтримки військових зусиль України обсягом 60 млрд євро є першим випадком в історії, коли бюджет ЄС використовується на військові потреби. Оскільки Євросоюз є великою бюрократичною системою, необхідно було з нуля створити значну кількість процедур, механізмів та документації. Саме над цим ми працювали разом із міністром Федоровим та його командою", – зазначила вона.

Посол додала, що єврокомісар Андрюс Кубілюс, який відповідає за питання оборони та реалізацію цього пакета на 60 мільярдів євро, щойно перебував у Києві.

"Ми провели багато ділових розмов. Зараз нам буде потрібно розпочати все знову з новою командою, і я дуже сподіваюся, що це не призведе до великих затримок із фінансуванням", – розповіла Матернова.

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