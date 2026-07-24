УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12336 відвідувачів онлайн
Новини Відставка Федорова
440 12

Матернова про зміни в Міноборони України: Сподіваюся, це не призведе до великих затримок європейського фінансування

матернова про зміни в Міноборони

Посол ЄС Катаріна Матернова висловила сподівання, що зміна керівництва Міноборони України не призведе до затримки європейського фінансування українських оборонних потреб.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Українському радіо", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Підтримка України

Так, Матернову запитали її думку щодо урядової кризи в Україні та, зокрема, щодо ситуації з Михайлом Федоровим.

"Мені не варто коментувати кадрові рішення керівництва українського уряду. Втім, що стосується пана Федорова, то я висловила - також від імені своїх колег у Брюсселі - жаль із приводу того, що його та його найближчу команду замінили", - зазначила посол.

Матернова пояснила, що саме з Федоровим та його командою ЄС працював над наданням Україні фінансової підтримки на оборонні потреби.

Також читайте: Федоров: "Я не погоджуюся на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони"

"Програма підтримки військових зусиль України обсягом 60 млрд євро є першим випадком в історії, коли бюджет ЄС використовується на військові потреби. Оскільки Євросоюз є великою бюрократичною системою, необхідно було з нуля створити значну кількість процедур, механізмів та документації. Саме над цим ми працювали разом із міністром Федоровим та його командою", – зазначила вона.

Посол додала, що єврокомісар Андрюс Кубілюс, який відповідає за питання оборони та реалізацію цього пакета на 60 мільярдів євро, щойно перебував у Києві.

"Ми провели багато ділових розмов. Зараз нам буде потрібно розпочати все знову з новою командою, і я дуже сподіваюся, що це не призведе до великих затримок із фінансуванням", – розповіла Матернова.

Також читайте: Протести можуть припинитися, якщо Зеленський публічно скаже, що не призначить Федорова міністром оборони, - Гнезділов

Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

Автор: 

Міноборони (8001) Євросоюз (15451) Федоров Михайло (1325) Матернова Катаріна (135)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
В сміслє.... А для чого тоді Зелемський вчинив цей кавардак з Федоровим? Воно думає, що хитродупе, каже про вступ в ЕС а само надрачіваєт угорців, поляків та прочії словаків. тіпа я ж хотів, а ці европейці проти. Шуток про Орабна та білого орла не доганяют.
показати весь коментар
24.07.2026 15:51 Відповісти
+3
А крім фінансування ще щось хвилює нашу владу!
показати весь коментар
24.07.2026 15:43 Відповісти
+1
вова - це, швидше, параноїдальний дурман! А, може, борщівник! І те, і інше небезпечне для здоровʼя і життя!
показати весь коментар
24.07.2026 15:59 Відповісти

Завантаження...

 
 