Решетилова ожидает от нового командования ВСУ реакции на ситуацию в полку "Скала"

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Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что после смены главнокомандующего ВСУ и министра обороны ожидает реакции новых руководителей на ситуацию в штурмовом полку "Скала".

Об этом она сказала в эфире "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

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Военный омбудсмен ожидает реакции нового руководства ВСУ и Минобороны

Решетилова считает, что решение о дальнейшей судьбе полка должно приниматься новым командованием после анализа ситуации.

Она отметила, что Офис военного омбудсмена выявил там факты вероятной причастности некоторых военнослужащих к правонарушениям.

"По некоторым из них уже приняты меры, задержаны военнослужащие. Нами установлено, что они были причастны к совершению правонарушений. Еще часть этих военнослужащих, я думаю, будет арестована. И расследование будет продолжаться", — сказала военный омбудсмен.

Решетилова добавила, что если бы "государственная система, включая правоохранительные органы, действовала быстрее, то можно было бы предотвратить многие трагедии".

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Обвинения против "Скалы"

23 июня издание "Бабель" сообщило, что с конца 2025 по весну 2026 года умерли по меньшей мере 26 новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Журналисты рассказали, что большинство из умерших мужчин не пробыли в полку и месяца. Официальная причина смерти в большинстве случаев — пневмония.

Для этого материала журналисты опросили более 30 свидетелей. Один из них, Александр Жикин, рассказал о "Курятнике" — неформальном названии распределительного пункта "Скалы", который является первым местом назначения для вновь прибывших мобилизованных. Мужчина оказался там после того, как ему оформили СОЧ, когда он поехал за таблетками для заместительной терапии от наркозависимости.

Другой анонимный собеседник рассказал о карцерах, куда военных отправляли за отказ выполнять различные распоряжения.

В свою очередь, полк "Скала" прокомментировал небоевые смерти новобранцев и заверил в сотрудничестве со следствием. В "Скале" считают, что авторы материала делают "обобщения, которые сводят историю подразделения к отдельным трагическим случаям". В полку утверждают, что 18 из 26 смертей, упомянутых в материале, произошли в больнице или по дороге в неё, а их причины связаны с "болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных".

Ранее ГБР уже объявляло, что начало проверку возможных нарушений в "Скале", которые расследуются как превышение власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Мониторинговая группа Офиса омбудсмена заявила, что отправится на место для проверки информации о возможных пытках военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" подтверждают факт 25 смертей новобранцев.

Информация о двух тысячах наркозависимых военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" не соответствует действительности.

Также "Скала" прокомментировала новую информацию издания "Бабель" о еще семи своих военнослужащих, погибших во время базовой общевойсковой подготовки. В командовании подчеркнули, что пытаются "свести к нулю" небоевые потери.

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