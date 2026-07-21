Проверка полка "Скеля" в связи с издевательствами продолжается, возбуждено одно уголовное дело, - Лубинец

В Офисе омбудсмена еще не завершили проверку фактов о возможных издевательствах над военнослужащими в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля", но уже возбуждено одно уголовное дело.

Об этом в интервью "Новостям.LIVE" заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.

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Проверки полка

Отвечая на вопрос о результатах мониторинга в "Скелі", он отметил, что проверка еще продолжается.

"На основании наших материалов (речь идет об Офисе омбудсмена - ред.) уже возбуждено уголовное дело. Насколько я знаю, Государственное бюро расследований уже вручило первое подозрение. Я знаю, что оно будет не последним. У нас есть дополнительная информация о том, что происходило в местах дислокации "Скелі", - сказал Лубинец.

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Также омбудсмен отметил, что не сталкивался со случаями сокрытия информации и получает полное содействие в проведении проверки в отношении этого подразделения ВСУ.

"Непростая задача - сохранить имидж действительно героической воинской части, совершившей множество подвигов и удерживающей один из самых сложных участков фронта. Недавно появилась информация, что именно военнослужащие "Скалы" продвинулись немного вперед и освободили населенные пункты в Днепропетровской области. Но мы точно не будем закрывать глаза на те позорные случаи, которые происходили в этой воинской части. Никаких препятствий нет, есть полное содействие", - сказал он.

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Обвинения против "Скелі"

23 июня издание "Бабель" сообщило, что с конца 2025 по весну 2026 года умерли по меньшей мере 26 новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скеля". Журналисты рассказали, что большинство из умерших мужчин не пробыли в полку и месяца. Официальная причина смерти в большинстве случаев - пневмония.

Для этого материала журналисты опросили более 30 свидетелей. Один из них, Александр Жикин, рассказал о "курятнике" - неформальном названии распределительного пункта "Скелі", который является первым местом пребывания для вновь прибывших мобилизованных. Мужчина оказался там после того, как ему оформили СЗЧ, когда он поехал за таблетками для заместительной терапии от наркозависимости.

Другой анонимный собеседник рассказал о карцерах, куда военных отправляли за отказ выполнять различные распоряжения.

В свою очередь, полк "Скеля" прокомментировал небоевые смерти новобранцев и заверил в сотрудничестве со следствием. В "Скелі" считают, что авторы материала делают "обобщения, которые сводят историю подразделения к отдельным трагическим случаям". В полку утверждают, что 18 из 26 смертей, упомянутых в материале, произошли в больнице или по дороге в нее

Ранее ГБР уже объявляло, что начало проверку возможных нарушений в "Скелі", которые расследуются как превышение власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Мониторинговая группа Офиса омбудсмена заявила, что отправится на место для проверки информации о возможных пытках военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля".

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля" подтверждают факт 25 смертей новобранцев.

Информация о двух тысячах наркозависимых военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля" не соответствует действительности.

Также "Скеля" прокомментировала новую информацию издания "Бабель" о еще семи своих военнослужащих, погибших во время базовой общевойсковой подготовки. В командовании подчеркнули, что пытаются "свести к нулю" небоевые потери.

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