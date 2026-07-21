Перевірка полку "Скеля" щодо знущань триває, відкрито одне кримінальне провадження, - Лубінець

В Офісі омбудсмена не завершили перевірку фактів щодо можливих знущань з військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля", однак уже відкрито одне кримінальне провадження.

Про це в інтерв'ю "Новинам.LIVE" заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

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Перевірки полку

Відповідаючи на запитання про результати моніторингу в "Скелі", він зауважив, що перевірка ще триває.

"На підставі наших матеріалів (йдеться про Офіс омбудсмена — ред.) вже відкрите кримінальне провадження. Наскільки я знаю, Державне бюро розслідувань вже вручило першу підозру. Я знаю, що вона буде не остання. У нас є додаткова інформація, що відбулося в місцях дислокації "Скелі", — сказав Лубінець.

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Також омбудсмен зазначив, що не стикався з випадками приховування інформації й отримує повне сприяння у проведенні перевірки щодо цього підрозділу ЗСУ.

"Непроста задача — втримати імідж військової частини дійсно героїчної, яка зробила дуже багато подвигів, тримає одну з найскладніших ділянок фронту. Нещодавно була інформація, що саме військовослужбовці "Скелі" пішли трохи вперед і звільнили населені пункти на Дніпропетровщині. Але ми точно не заплющуватимемо очі на ті ганебні випадки, які траплялися в цій військовій частині. Жодного перешкоджання немає, є повне сприяння", — сказав він.

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Звинувачення проти "Скелі"

23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.

Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.

Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.

Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".

Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".

У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" підтверджують факт 25 смертей новобранців.

Інформація про дві тисячі наркозалежних військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" не відповідає дійсності.

Також "Скеля" прокоментувала нову інформацію видання "Бабель" про ще сімох своїх військовослужбовців, які загинули під час базової загальновійськової підготовки. У командуванні наголосили, що намагаються "звести до нуля" небойові втрати.

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