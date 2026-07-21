Перевірка полку "Скеля" щодо знущань триває, відкрито одне кримінальне провадження, - Лубінець
В Офісі омбудсмена не завершили перевірку фактів щодо можливих знущань з військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля", однак уже відкрито одне кримінальне провадження.
Про це в інтерв'ю "Новинам.LIVE" заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.
Перевірки полку
Відповідаючи на запитання про результати моніторингу в "Скелі", він зауважив, що перевірка ще триває.
"На підставі наших матеріалів (йдеться про Офіс омбудсмена — ред.) вже відкрите кримінальне провадження. Наскільки я знаю, Державне бюро розслідувань вже вручило першу підозру. Я знаю, що вона буде не остання. У нас є додаткова інформація, що відбулося в місцях дислокації "Скелі", — сказав Лубінець.
Також омбудсмен зазначив, що не стикався з випадками приховування інформації й отримує повне сприяння у проведенні перевірки щодо цього підрозділу ЗСУ.
"Непроста задача — втримати імідж військової частини дійсно героїчної, яка зробила дуже багато подвигів, тримає одну з найскладніших ділянок фронту. Нещодавно була інформація, що саме військовослужбовці "Скелі" пішли трохи вперед і звільнили населені пункти на Дніпропетровщині. Але ми точно не заплющуватимемо очі на ті ганебні випадки, які траплялися в цій військовій частині. Жодного перешкоджання немає, є повне сприяння", — сказав він.
Звинувачення проти "Скелі"
- 23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.
- Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.
- Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.
- Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".
- Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.
- Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".
- У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" підтверджують факт 25 смертей новобранців.
- Інформація про дві тисячі наркозалежних військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" не відповідає дійсності.
- Також "Скеля" прокоментувала нову інформацію видання "Бабель" про ще сімох своїх військовослужбовців, які загинули під час базової загальновійськової підготовки. У командуванні наголосили, що намагаються "звести до нуля" небойові втрати.
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