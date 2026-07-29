В "Скале" заявили, что сотрудничают с ГБР и заинтересованы в "искоренении негативных явлений" в подразделении

Командование 425-го отдельного штурмового полка "Скала" заявило, что сотрудничает с Государственным бюро расследований и заинтересовано в "искоренении негативных явлений" в подразделении.

Об этом говорится в заявлении полка, опубликованном в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Обращение "Скалы" к общественности

"В последнее время мы видим, что информацию о негативных событиях, имевших место в нашем подразделении, пытаются использовать в своих, далеко не благородных целях, например, представители политических сил, общественные организации, блогеры и некоторые СМИ", — говорится в сообщении.

Учитывая это, в полку заявили, что их позиция бескомпромиссна — "негативным проявлениям нет и не может быть места в украинской армии".

"Никакие боевые заслуги, звания или должности не могут оправдывать унижение человеческого достоинства, насилие или превышение полномочий", — подчеркивается в заявлении.

В то же время в полку не отрицают существование "отдельных проблем".

"Но мы их не скрываем и не терпим. Каждый конкретный факт должен быть тщательно проверен, виновные — установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законом", — говорится в заявлении.

Командование полка также напомнило, что "сегодня подразделение выполняет задачи на одном из самых сложных участков фронта, а все ребята слаженны и мотивированы".

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"Обращаемся ко всем, кто пытается спекулировать на негативе, который имел место в подразделении: не мешайте нам делать свою работу — уничтожать и прогонять врага с нашей земли. Все, кто хочет помочь — пожалуйста — вставайте рядом и воюйте вместе с нами. Как говорится, не словом, а делом", — призвали в полку.

В "Скале" заявили, что в настоящее время активно сотрудничают с Государственным бюро расследований и оказывают следствию всю необходимую помощь.

"Что касается негативных явлений и расследований. Сегодня мы активно сотрудничаем с Государственным бюро расследований и оказываем следствию всю необходимую помощь. Мы — командование, личный состав полка — как никто другой заинтересованы в искоренении негативных явлений. Параллельно проводятся и внутренние проверки, усиливается контроль за действиями командиров всех уровней, совершенствуются механизмы реагирования на обращения военнослужащих", — заявили в полку.

В "Скале" также призвали не отождествлять возможные противоправные действия отдельных людей с тысячами военнослужащих, которые ежедневно защищают Украину.

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Обвинения против "Скалы"

23 июня издание "Бабель" сообщило, что с конца 2025 года по весну 2026 года умерли по меньшей мере 26 новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Журналисты рассказали, что большинство из умерших мужчин пробыли в полку менее месяца. Официальная причина смерти в большинстве случаев – пневмония.

Для этого материала журналисты опросили более 30 свидетелей. Один из них, Александр Жикин, рассказал о "Курятнике" — неформальном названии распределительного пункта "Скалы", который является первым местом назначения для вновь прибывших мобилизованных. Мужчина оказался там после того, как ему оформили СОЧ, когда он поехал за таблетками для заместительной терапии от наркозависимости.

Другой анонимный собеседник рассказал о карцерах, куда военных отправляли за отказ выполнять различные распоряжения.

В свою очередь, полк "Скеля" прокомментировал небоевые смерти новобранцев и заверил в сотрудничестве со следствием. В "Скеле" считают, что авторы материала делают "обобщения, которые сводят историю подразделения к отдельным трагическим случаям". В полку утверждают, что 18 из 26 смертей, упомянутых в материале, произошли в больнице или по дороге в нее, а их причины связаны с "болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных".

Ранее ГБР уже объявляло, что начало проверку возможных нарушений в "Скале", которые расследуются как превышение власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Мониторинговая группа Офиса омбудсмена заявила, что отправится на место для проверки информации о возможных пытках военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" подтверждают факт 25 смертей новобранцев.

Информация о двух тысячах наркозависимых военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" не соответствует действительности.

Также "Скала" прокомментировала новую информацию издания "Бабель" о еще семи своих военнослужащих, погибших во время базовой общевойсковой подготовки. В командовании подчеркнули, что пытаются "свести к нулю" небоевые потери.

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