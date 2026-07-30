Мінус танк, гармати та склади БК: бойова робота артилеристів 40-ї бригади. ВIДЕО
Українські артилеристи продовжують методично вибивати бойовий та логістичний потенціал російських загарбників, позбавляючи ворога можливості накопичувати сили.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта завдали серії нищівних ударів по позиціях противника.
У результаті точної та злагодженої бойової роботи підрозділи бригади успішно знищили цілу низку важливих цілей ворога:
- 2 укриття з особовим складом противника;
- 2 причіпні гармати калібру 122 мм Д-30;
- 2 склади з боєприпасами;
- 2 переносні реактивні пускові установки "Град-П";
- 1 ворожий танк;
- 1 розвідувальний безпілотний літальний апарат "Supercam".
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