УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13700 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки
355 0

Мінус танк, гармати та склади БК: бойова робота артилеристів 40-ї бригади. ВIДЕО

Українські артилеристи продовжують методично вибивати бойовий та логістичний потенціал російських загарбників, позбавляючи ворога можливості накопичувати сили.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта завдали серії нищівних ударів по позиціях противника.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 44-ї бригади знищили п’ять гаубиць "Мста-Б" на Запоріжжі. ВIДЕО

У результаті точної та злагодженої бойової роботи підрозділи бригади успішно знищили цілу низку важливих цілей ворога:

  • 2 укриття з особовим складом противника;
  • 2 причіпні гармати калібру 122 мм Д-30;
  • 2 склади з боєприпасами;
  • 2 переносні реактивні пускові установки "Град-П";
  • 1 ворожий танк;
  • 1 розвідувальний безпілотний літальний апарат "Supercam".

Дивіться також: Одним скидом уразили взвод піхоти РФ у вантажівці: пілоти 40-ї артилерійської бригади. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21986) знищення (10744) артилерія (943) 40 артилерійська бригада (38)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 