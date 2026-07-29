Бійці 44-ї бригади знищили п’ять гаубиць "Мста-Б" на Запоріжжі. ВIДЕО
Українські артилеристи та оператори безпілотників продовжують планомерно нищити вогневі засоби російських окупантів, виборюючи перевагу на полі бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні екіпажі БпЛА 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола завдали серії ефективних ударів по позиціях ворога.
Зокрема, під час контрбатарейної боротьби та вогневого ураження на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках воїни бригади успішно виявили, уразили та знищили п'ять одиниць ворожих причіпних гаубиць калібру 152 мм 2А65 "Мста-Б".
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