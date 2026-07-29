Бойцы 44-й бригады уничтожили пять гаубиц "Мста-Б" в Запорожской области

Украинские артиллеристы и операторы беспилотников продолжают планомерно уничтожать огневые средства российских оккупантов, завоевывая преимущество на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные экипажи БПЛА 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола нанесли серию эффективных ударов по позициям врага.

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В частности, в ходе контрбатарейной борьбы и огневого поражения на Гуляйпольском и Ореховском направлениях бойцы бригады успешно обнаружили, поразили и уничтожили пять единиц вражеских прицепных гаубиц калибра 152 мм 2А65 "Мста-Б".

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