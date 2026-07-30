Минус танк, орудия и склады боеприпасов: боевая работа артиллеристов 40-й бригады
Украинские артиллеристы продолжают методично уничтожать боевой и логистический потенциал российских захватчиков, лишая врага возможности накапливать силы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта нанесли серию сокрушительных ударов по позициям противника.
В результате точной и слаженной боевой работы подразделения бригады успешно уничтожили целый ряд важных целей противника:
- 2 укрытия с личным составом противника;
- 2 прицепные орудия калибра 122 мм Д-30;
- 2 склада с боеприпасами;
- 2 переносные реактивные пусковые установки "Град-П";
- 1 вражеский танк;
- 1 разведывательный беспилотный летательный аппарат "Supercam".
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