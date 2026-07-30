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Минус танк, орудия и склады боеприпасов: боевая работа артиллеристов 40-й бригады

Украинские артиллеристы продолжают методично уничтожать боевой и логистический потенциал российских захватчиков, лишая врага возможности накапливать силы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта нанесли серию сокрушительных ударов по позициям противника.

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В результате точной и слаженной боевой работы подразделения бригады успешно уничтожили целый ряд важных целей противника:

  • 2 укрытия с личным составом противника;
  • 2 прицепные орудия калибра 122 мм Д-30;
  • 2 склада с боеприпасами;
  • 2 переносные реактивные пусковые установки "Град-П";
  • 1 вражеский танк;
  • 1 разведывательный беспилотный летательный аппарат "Supercam".

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