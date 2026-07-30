Бойцы полка "Скала" ликвидировали 10 оккупантов, которые пытались пройти через kill-зону
Российское командование применяет отчаянную тактику, формируя так называемые "малые штурмовые группы", каждая из которых состоит всего из одного оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты беспилотников отдельного штурмового полка "СКАЛА" обезвредили очередную группу таких одиночных пехотинцев, которые пытались проникнуть через линию боевого столкновения.
Несмотря на то, что враг отправляет своих военнослужащих на смерть по одному в надежде избежать обнаружения с воздуха, украинская аэроразведка работает безупречно. Операторы БПЛА методично выследили и ликвидировали каждого из десяти одиночных штурмовиков, превратив новую тактику оккупантов в очередной конвейер уничтожения сил врага.
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