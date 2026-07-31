РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12148 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Отражение штурма
1 679 1

Пограничники сорвали штурм возле Артильного, уничтожив бронемобиль и 10 оккупантов. ВИДЕО

Пограничники Харьковского пограничного отряда сорвали очередную попытку штурма российских войск на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в районе Артильного оккупанты пытались прорваться к позициям Сил обороны группой из 10 штурмовиков при поддержке бронемобиля. Украинские военные своевременно обнаружили противника и нанесли удары еще на пути его продвижения.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате обстрела были уничтожены как штурмовая группа российских военных, так и бронемобиль, обеспечивавший их продвижение.

Видеозапись опубликована в Telegram-канале ГПСУ.

Смотрите также: Бойцы полка "Скала" ликвидировали 10 оккупантов, которые пытались пройти через kill-зону. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экипаж МиГ-29 авиабомбами GBU-39 уничтожил опорный пункт и склад боеприпасов оккупантов в Комаре на Донетчине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23844) Госпогранслужба (7412) пограничники (1799) штурм (665) уничтожение (10439) дроны (7805) Харьковская область (3020) Купянский район (779) Артельное (1)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 