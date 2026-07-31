Пограничники сорвали штурм возле Артильного, уничтожив бронемобиль и 10 оккупантов. ВИДЕО
Пограничники Харьковского пограничного отряда сорвали очередную попытку штурма российских войск на Южно-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в районе Артильного оккупанты пытались прорваться к позициям Сил обороны группой из 10 штурмовиков при поддержке бронемобиля. Украинские военные своевременно обнаружили противника и нанесли удары еще на пути его продвижения.
В результате обстрела были уничтожены как штурмовая группа российских военных, так и бронемобиль, обеспечивавший их продвижение.
Видеозапись опубликована в Telegram-канале ГПСУ.
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