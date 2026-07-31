Пограничники сорвали штурм возле Артильного, уничтожив бронемобиль и 10 оккупантов. ВИДЕО

Пограничники Харьковского пограничного отряда сорвали очередную попытку штурма российских войск на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в районе Артильного оккупанты пытались прорваться к позициям Сил обороны группой из 10 штурмовиков при поддержке бронемобиля. Украинские военные своевременно обнаружили противника и нанесли удары еще на пути его продвижения.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате обстрела были уничтожены как штурмовая группа российских военных, так и бронемобиль, обеспечивавший их продвижение.

Видеозапись опубликована в Telegram-канале ГПСУ.

Смотрите также: Бойцы полка "Скала" ликвидировали 10 оккупантов, которые пытались пройти через kill-зону. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экипаж МиГ-29 авиабомбами GBU-39 уничтожил опорный пункт и склад боеприпасов оккупантов в Комаре на Донетчине. ВИДЕО