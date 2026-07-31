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Екіпажі винищувачів МіГ-29 авіабомбою знищили пункт управління операторів БпЛА РФ. ВIДЕО

Авіація Повітряних сил України завдала удару по пункту управління російських операторів БпЛА.

Як повідомляє ЦензорНЕТ, пілоти винищуваів МіГ-29 завдали нищівного удару та знищили будівлю де знаходився особовий склад противника.

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Також додається, що авіабомба пролетіла всю будівлю аж до підвального приміщення знищивши всіх рашистів у ній.

Кадрами поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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