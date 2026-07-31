Екіпажі винищувачів МіГ-29 авіабомбою знищили пункт управління операторів БпЛА РФ. ВIДЕО
Авіація Повітряних сил України завдала удару по пункту управління російських операторів БпЛА.
Як повідомляє ЦензорНЕТ, пілоти винищуваів МіГ-29 завдали нищівного удару та знищили будівлю де знаходився особовий склад противника.
Також додається, що авіабомба пролетіла всю будівлю аж до підвального приміщення знищивши всіх рашистів у ній.
Кадрами поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
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