Дронарі батальйону "Булава" підірвали будівлю з мінами ТМ-62 у Бєлгородській області. ВIДЕО

Оператори БпЛА батальйону безпілотних систем "Булава" 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців знищили будівлю в якій рашисти зберігали боєприпаси у Бєлгородській області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час одного з бойових вильотів на територію противника український FPV-дрон залетів до будівлі, де окупанти зберігали протитанкові міни ТМ-62, після чого завдав точного удару по боєприпасам.

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Унаслідок влучання сталася потужна детонація боєприпасів. На оприлюднених кадрах видно момент удару та подальший вибух будівлі.

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