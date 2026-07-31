Дронарі батальйону "Булава" підірвали будівлю з мінами ТМ-62 у Бєлгородській області. ВIДЕО
Оператори БпЛА батальйону безпілотних систем "Булава" 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців знищили будівлю в якій рашисти зберігали боєприпаси у Бєлгородській області РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час одного з бойових вильотів на територію противника український FPV-дрон залетів до будівлі, де окупанти зберігали протитанкові міни ТМ-62, після чого завдав точного удару по боєприпасам.
Унаслідок влучання сталася потужна детонація боєприпасів. На оприлюднених кадрах видно момент удару та подальший вибух будівлі.
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