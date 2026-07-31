Дронари батальона "Булава" взорвали здание с минами ТМ-62 в Белгородской области. ВИДЕО

Операторы БПЛА батальона беспилотных систем "Булава" 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев уничтожили здание, в котором рашисты хранили боеприпасы в Белгородской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время одного из боевых вылетов на территорию противника украинский FPV-дрон залетел в здание, где оккупанты хранили противотанковые мины ТМ-62, после чего нанес точный удар по боеприпасам.

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В результате попадания произошла мощная детонация боеприпасов. На обнародованных кадрах виден момент удара и последующий взрыв здания.

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