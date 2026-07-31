РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11702 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Воздушная деятельность ВСУ
801 1

Экипажи истребителей МиГ-29 авиабомбой уничтожили пункт управления операторами БПЛА РФ. ВИДЕО

Авиация Воздушных сил Украины нанесла удар по пункту управления российских операторов БПЛА.

Как сообщает ЦензорНЕТ, пилоты истребителей МиГ-29 нанесли сокрушительный удар и уничтожили здание, в котором находился личный состав противника.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Также добавляется, что авиабомба пролетела через все здание вплоть до подвального помещения, уничтожив всех рашистов, находившихся в нем.

Кадрами поделился один из украинских пилотов в своём Telegram-канале "Подсолнух".

Смотрите также: Дроноводители батальона "Булава" взорвали здание с минами ТМ-62 в Белгородской области. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники сорвали штурм возле Артельного, уничтожив бронемобиль и 10 оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23844) уничтожение (10439) бомбардировка (526) ВСУ (8199) Воздушные силы (3307) пилот (162) истребитель (202)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 