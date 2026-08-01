Боец 1129-го Белоцерковского полка с помощью ПЗРК RBS 70 NG уничтожил вражескую воздушную цель

Боец 1129-го Белоцерковского зенитного ракетного полка с помощью переносного зенитного ракетного комплекса RBS 70 NG уничтожил вражескую воздушную цель в ходе одной из боевых операций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский зенитчик обнаружил воздушную цель, захватил её на сопровождение и точным пуском ракеты поразил во время полета.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На обнародованных кадрах виден момент захвата цели, запуск ракеты и её успешное поражение, после чего вражеский воздушный объект взрывается в небе.

Подробнее о ПЗРК

RBS 70 NG — современная модификация шведского переносного зенитного ракетного комплекса ближнего действия, разработанного компанией Saab. Комплекс оснащен цифровым прицелом, тепловизором и системой автоматического сопровождения цели, а также способен поражать воздушные объекты на дальности до 9 километров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экипажи истребителей МиГ-29 авиабомбой уничтожили пункт управления операторами БПЛА РФ. ВИДЕО

Смотрите также: Пограничники сорвали штурм возле Артильного, уничтожив бронемобиль и 10 оккупантов. ВИДЕО