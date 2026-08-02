Дронарі "DESTRUCTION TEAM" розгромили техніку, РЕБ, БпЛА і піхоту окупантів на Північно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Оператори дронів прикордонного підрозділу "DESTRUCTION TEAM" завдали серії результативних ударів по техніці, засобах зв'язку та живій силі російських окупантів на Північно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів українські пілоти уразили бронетехніку, антени радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, засоби керування безпілотниками, ворожий БпЛА типу "ждун", а також укриття противника.

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Крім того, аеророзвідка виявила скупчення особового складу російських військ, по якому було завдано ударів ударними безпілотниками.

Відео уражень українські захисники опублікували у телеграм-каналі ДПСУ.

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