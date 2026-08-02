Дронарі "DESTRUCTION TEAM" розгромили техніку, РЕБ, БпЛА і піхоту окупантів на Північно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО
Оператори дронів прикордонного підрозділу "DESTRUCTION TEAM" завдали серії результативних ударів по техніці, засобах зв'язку та живій силі російських окупантів на Північно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів українські пілоти уразили бронетехніку, антени радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, засоби керування безпілотниками, ворожий БпЛА типу "ждун", а також укриття противника.
Крім того, аеророзвідка виявила скупчення особового складу російських військ, по якому було завдано ударів ударними безпілотниками.
Відео уражень українські захисники опублікували у телеграм-каналі ДПСУ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль