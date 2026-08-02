Прикордонники 4-го загону за липень ліквідували майже 200 окупантів і знищили сотні одиниць техніки РФ. ВIДЕО

Прикордонна комендатура швидкого реагування 4-го прикордонного загону та підрозділ безпілотних систем "Стрікс" підбили підсумки бойової роботи за липень на Північно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники за місяць ліквідували та уразили майже 200 російських окупантів, а також знищили сотні одиниць ворожої техніки, озброєння та військового обладнання.

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За даними бійців, упродовж липня було ліквідовано 110 окупантів, ще 40 поранено, а 9 взято в полон. Крім того, знищено самохідну артилерійську установку, бойову броньовану машину, 5 автомобілів, 3 мотоцикли, 69 безпілотників, 16 укриттів, антену зв'язку та наземний роботизований комплекс.

Підрозділ безпілотних систем "Стрікс" за цей же період ліквідував 10 російських військових і поранив ще 29. Також оператори дронів знищили 3 гармати, 15 пунктів запуску ворожих БпЛА, 134 безпілотники, 65 автомобілів, 12 антен зв'язку, 17 засобів радіоелектронної боротьби, 47 укриттів і 15 складів боєприпасів.

Відео з результатами бойової роботи оприлюднила Державна прикордонна служба України.

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