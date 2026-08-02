Прикордонники знищили 7 штурмових груп окупантів, 3 автомобілі та укриття на Північно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники 4-го прикордонного загону зірвали серію російських штурмів на Північно-Слобожанському напрямку, знищивши 7 штурмових груп противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойової роботи оператори ударних дронів завдали точних ударів по російській піхоті, яка намагалася просунутися до позицій Сил оборони.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Упродовж відбиття ворожих атак українські бійці ліквідували 7 штурмових груп окупантів. Крім того, було знищено 3 автомобілі та 3 укриття противника.

Зазначається, що російське командування відправляло штурмові групи одну за одною, однак кожна спроба просування завершувалася ураженням ще на підходах до українських позицій.

Відео бойової роботи оприлюднила Державна прикордонна служба України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашист, ховаючись у хащах, зафільмував знищення РСЗВ "Град" українським FPV-дроном. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дронарі "DESTRUCTION TEAM" розгромили техніку, РЕБ, БпЛА і піхоту окупантів на Північно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО